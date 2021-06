I Fecant Altamira/ Kids divulga compositores classificados

Treze compositores de Altamira, na Região do Xingu, tiveram as músicas inéditas selecionadas para participar do I Fecant Altamira/ Kids, no próximo dia 03 de julho. Além deles, 10 cantores com idade até 18 anos foram premiados e irão se apresentar na primeira noite do festival, em 2 de julho. O cantor e compositor de Altamira, George Paez, fará o show de abertura, e Alba Mariah vai cantar no encerramento da programação. A edição especial do Fecant é reservada a artistas daquele município.

A comissão julgadora decidiu ampliar de 12 para 13 o número de músicas selecionadas para essa edição especial. Confira as músicas selecionadas: “Antologia Paraense” (Agmael Lima); “Caos e Glória” (Edilson Tenório); “Distantes” (Leonardo Rocha); “Ela em Mim” (Gra Podanoschi); “No Youtube Não Tem” (Elielson Cota Gomes); “Passei” (Julio Kalb); “Promessas” (Roberto Silva); “Sem Medo” (Elias Silva de Carvalho); “Tempo, Presente de Jah” (Wanderley Santos); “Te Vejo” (Webert da Silva); “Transamazônica” (Bené Ramos); e “Uma Tal Paixão” (Roberto Silva).

Foto Jaime Souzza

Os três primeiros colocados do festival receberão troféus, sendo que o 1º lugar também levará para casa o prêmio em dinheiro de R$ 5 mil; o 2º lugar, de R$ 3 mil; e o 3º, de R$ 2 mil. Também serão premiados o Melhor Intérprete e a Melhor Letra com troféus e prêmios de R$ 1 mil cada um.

Kids

Dez competidores, entre os 22 inscritos com idades até 18 anos, foram votados pelo público para se apresentarem no palco do festival. A votação se deu por meio do canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube. Os premiados foram: Akiane, Cacá, Helena Vieira, Júlia Godoi, Maria Eduarda, MC Hiago dos Santos, Pedro Ty, Téo, Thalysson Marques e Wemelly Kaity.

“A 1ª edição do kids já é um sucesso, pois levou a um grande engajamento no nosso canal do Youtube. Tivemos vídeos com 2 mil visualizações em 24 horas. Essa visibilidade é muito positiva para a autoestima dessas crianças”, comemora Joelma Klaudia, coordenadora do evento.

Foto (Jaime Souzza)

Os dez premiados kids receberão troféu e prêmio de R$ 500 cada um e o melhor intérprete da noite levará um troféu e mais R$ 2 mil em dinheiro.

O festival tem o patrocínio da Norte Energia, por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. E apoio da Prefeitura Municipal Altamira.