Gusttavo Lima fecha turnê nos EUA com recorde de público em Boston

Gusttavo Lima encerrou no último domingo, 15, a turnê “O Embaixador Tour USA 2021”, que percorreu as cidades de Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston. Na última apresentação, onde aconteceu a primeira edição do evento “Buteco in Boston” no campo do Aeroporto de Fitchburg, o cantor reuniu mais de 15 mil pessoas, atingindo o recorde de público de um sertanejo nos Estados Unidos, segundo informou a assessoria de imprensa do artista.



Durante o “Buteco in Boston”, que teve a duração de cerca de quatro horas com transmissão ao vivo pelo Youtube, aconteceu a gravação do novo DVD do artista, com 20 faixas, sendo 15 inéditas e cinco regravações. Um dos destaques é a música “Veneno” que teve a participação do norte-americano Prince Royce.



Ainda, durante o evento, Gusttavo Lima recebeu uma placa de diamante comemorativa à marca de 1,4 bilhão de streamings do álbum “O Embaixador- The Legacy” nas plataformas digitais.

“Estou realizando um sonho. Nasci na roça, no meio de um mandiocal, sou filho de pai e mãe simples. Minha mãe era lavadeira e meu pai, tratorista. Fui calçar um sapato na vida com oito anos de idade e sei que todos que estavam comigo na gravação desse DVD são pessoas sonhadoras, que foram aos Estados Unidos atrás de vida melhor pras suas famílias. Então, não deixe de acreditar na sua vida, na sua história e no seu sonho. Coloque Deus acima dos seus projetos e obrigado, de coração”, declarou o cantor emocionado.