Gusttavo Lima completa 32 anos com lançamento de single

Gusttavo Lima escolheu esta sexta-feira, 3, quando completa 32 anos, para lançar a nova música "Nota de Repúdio". A faixa integra o novo DVD gravado ao vivo na recente turnê realizada nos Estados Unidos, que vai se chamar “Buteco in Boston”. O show com público de 15 mil pessoas aconteceu no campo do Aeroporto de Fitchburg, em Boston.

O single está sendo lançado em áudio nas plataformas digitais e com o videoclipe do show no canal do cantor no YouTube.

Ouça aqui.

“Nota de Repúdio” é um sertanejo romântico composto por Edu Moura, Felipe Viana, Thales e Davi Matheus. A letra revela a indignação de alguém que vai a público reclamar por ter sido substituído logo após terminar um relacionamento.

“Pra mim, é motivo de muita felicidade apresentar esse primeiro conteúdo do nosso DVD de Boston ao público no dia em que completo mais um ano de vida. Espero que todos vocês curtam bastante ‘Nota de Repúdio’ e as demais canções que estão vindo por aí, pois esse novo álbum é mais um trabalho feito com muito amor e carinho e está incrível. Com toda certeza, ele será um grande marco da minha trajetória”, comenta Gusttavo.

O DVD “Buteco in Boston” deve contar com 20 faixas, sendo 15 inéditas e cinco regravações.