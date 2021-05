Gusttavo Lima anuncia turnê nos Estados Unidos

Gusttavo Lima anunciou nesta quarta-feira, 26, a primeira turnê que realizará desde o início da pandemia. A volta aos palcos será nos Estados Unidos, onde a vacinação contra a Covid-19 está avançada, ao contrário do Brasil.

Os shows da turnê "O Embaixador Tour USA 2021" acontecerão entre os dias 6 a 15 de agosto.

Os dois primeiros dias serão de apresentações no estado da Flórida, sendo dia 6 na cidade de Orlando e, no dia 7, em Miami. No dia 13, o cantor estará em Atlanta, na Geórgia; no dia 14 em Newark, em Nova Jersey; e no dia 15, em Boston, em Massachusetts, onde o artista apresentará uma edição do seu festival "Buteco".

“Só Deus sabe a saudade que nós, cantores, estamos de subir num palco e poder cantar para o público, sentindo a energia e o amor dos fãs. Enquanto os shows não voltam no nosso país, decidimos fazer essa maratona nos Estados Unidos, onde cantamos para muitos brasileiros. Tenho certeza de que serão shows emocionantes”, declara o sertanejo.

Desde 2012, Gusttavo ele faz shows naquele país, e, em 2019, bateu recordes de público com ingressos esgotados em todas as apresentações, chegando a ser proclamado cidadão de Newark com direito a título recebido da vice-prefeita.