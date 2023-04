Grupos folclóricos apresentam show com o som e a dança do Xote Bragantino

O xote bragantino, ritmo e dança típicos da Amazônia, será a estrela do show “Xoteado Bragantino”, que os grupos folclóricos Amazônia e Frutos do Pará irão apresentar no próximo sábado, 8, no Espaço Cultural Apoena, a partir das 19h. Além desse ritmo, a noite vai contar com muito carimbó, lundu e toada de boi, entre sucessos de grandes mestres da cultura popular e de músicas autorais.

O músico Daniel Leão, do grupo Amazônia, idealizador do projeto Xoteado Bragantino, explica que a iniciativa pretende popularizar a manifestação do xote ligado à Marujada de Bragança, manifestação cultural da cidade de Bragança, Nordeste do Pará, reconhecido como patrimônio imaterial do estado. “Para além do xote nordestino, a gente tem aqui (no Pará) esse xote tradicional de identidade amazônica, que é muito gostoso de se dançar”, explica. Queremos levar a manifestação do xote bragantino para os espaços públicos e privados da região, principalmente da Região Metropolitana de Belém”, acrescenta.

O grupo Amazônia será o primeiro a subir ao palco do Espaço Cultural Apoena, às 21h. A abertura da noite será realizada pelo DJ The Black, que também vai tocar no intervalo dos dois grupos. Já o Frutos do Pará começa a tocar às 22h50.

Fundado em 1989, no bairro de Águas Lindas, município de Ananindeua, o Grupo Amazônia busca promover a cultura regional, valorizar os grandes mestres e mestras e fazer intercâmbio com grupos afins. Atualmente, é composto por 35 músicos e dançarinos com repertório de 20 danças folclóricas paraenses, incluindo retumbão, siriá, batuque, maçariquinho e outros.

Grupo folclórico Frutos do Pará (Daniel Gonçalves/ Divulgação)

Já o grupo folclórico Frutos do Pará, foi criado em 1992, no bairro do Telégrafo, em Belém, possui um repertório de ritmos amazônicos e já se apresentou em festivais nacionais e internacionais. Atualmente, os 50 integrantes têm como presidente a mestra da cultura popular e radialista Iracema Oliveira.

Repertório

No show do grupo Amazônia estarão músicas como a “Lua Jardineira” (Ronaldo Silva), “Boi Bonito” (Mestre Diquinho, de Soure) e “Saudade Louca” e “Caboclo” (Zezinho Viana), além de músicas autorais. No palco, o Amazônia será representado pelos músicos: Paulo Rosário (vocalista), Daniel Leão e Roberto Galvão (curimbó e vocal), Cleiton Mesquita (curimbó e efeitos), Bruno Araújo e Herbert Silva (efeitos), Geraldinho Roots (violão), Fabrício Albuquerque (banjo) e Alessandro Alves (flauta).

Já o Frutos do Pará, vai tocar músicas como “Xote de Bragança” (Frutos do Pará), “Rebubuia” (Dimitri Cunha) e “Flor de Laranjeira” (Júnior Figueiras). O grupo vai levar ao Apoena os seguintes músicos: Paulo Oliveira (banjo e vocal), Paulo Júnior (violão e vocal), Rafael Érico (violão), Paula Fernanda e David Santos (flauta), Luma Brasil (curimbó), Carlos Fernando (curimbó), Thiago Lima e Alexandre Maués (efeitos), Welliton Barreto (atabaques) e Ademir Silva Junior (percussão).

Agende-se:

Show Xoteado Bragantino

Dia: Sábado, 8

Hora: 19h

Local: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, altos)

Ingressos: R$ 15,00

Na entrada é cobrada a apresentação da carteira de vacinação