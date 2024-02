Grupo musical quilombola Toró-Açú lança single “Eu ontem saí para pescar”

A vivência no território quilombola do Abacatal é a inspiração da banda Toró-Açú para o novo single “Eu ontem saí para pescar” lançado nesta sexta-feira, dia 23, nas plataformas digitais. A música surgiu a partir de um sonho do vocalista Paulo Otas. A banda tem inspiração total nas fontes de conhecimento das raízes quilombolas, buscando a voz, a resistência e força daquele povo.

“O grupo surgiu em 2016 pela necessidade de contar as histórias do quilombo de Abacatal. Então, através da musicalidade levamos as tradições e a resistência do território. O nome surgiu do som da chuva que se ouve de longe caindo das folhas das arvores no quilombo”, explica o coordenador, compositor e produtor Denilson Rodrigues. Segundo ele, o nome Toró-Açú surgiu do som da chuva que se ouve de longe caindo das folhas das árvores no quilombo.

Clique aqui e ouça a música "Eu ontem saí para pescar".

O território quilombola Abacatal é constituído por mais de 150 famílias, localizado no município de Ananindeua (PA). A origem está ligada aos engenhos de cana-de-açúcar situados nas proximidades de Belém e às margens dos rios Guamá, Bujaru, Acará e Moju, muito comuns nos séculos XVIII e XIX. O engenho do Uriboca, propriedade do conde Coma Mello, foi deixado como herança para três de suas filhas, as “três Marias”, fruto da relação do conde com a escrava Olímpia, dando início ao que conhecemos atualmente como Quilombo do Abacatal. O espaço possui demarcação territorial regulamentada e titulada desde 1999, e mantém a história, identidade e o saber cultural oriundo da comunidade.

O objetivo do grupo musical é propagar, através de canções, a origem e heranças culturais dos mais de 300 anos de história, com narrativas permeadas por vários ritmos regionais, como o carimbó, o barravento, o lundu, e outros tambores. “Estamos lançando o single "Eu ontem saí pra pescar" que prenuncia o próximo EP que se chamará "Mandinga do Meu Avô"”, detalha Denilson.

“O quilombo é a principal fonte de inspiração do grupo. As nossas letras contam sobre as nossas vivências que são únicas devido o quilombo estar as margens da cidade de Ananindeua estando sujeitos as invasões territoriais e culturais, também relatando sobre as tradições e histórias contadas pelos mais velhos e a oralidade de um território de 314 anos de resistência”, destacou Denilson. A banda Toró-Açú já lançou nas plataformas digitais o EP “O Caminho das Pedras”, contemplado com o Edital da Lei Aldir Blanc em 2021.