Genival Lacerda continua em 'estado gravíssimo' por causa da Covid

O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, continua internado em um hospital particular em Recife, em Pernambuco. O compositor de ‘De quem é esse jegue?’ e ‘Severina Xique-Xique’ foi diagnosticado com a Covid-19. O filho do cantor João Lacerda informou que o pai sofreu uma piora no quadro clínico e agora está em estado gravíssimo.

“Meu pai está em estado gravíssimo, os médicos seguem cuidando dele no hospital, mas nessas últimas horas não se tem melhora”, declarou João. Genival tem piorado desde o dia 10, quando foi diagnosticado com pneumonia.