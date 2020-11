Gabi Martins lança clipe de 'Covardia', com participação de Guilherme Napolitano

Depois de sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil, a cantora Gabi Martins resolveu escrever sobre algumas situações que viveu ao longo do programa. Uma delas, claro, foi o seu relacionamento com Guilherme Napolitano.

Em uma das composições, a letra de “Covardia” ganha versão em vídeo e a participação do brother, com estreia nesta quinta-feira, dia 5/11, às 19h, no TVZ, do Multishow, e no canal da artista no Youtube.

O clipe foi gravado em São Paulo com três locações diferentes, entre elas, Espaço Olinda, Kza Estúdio (da dupla Matheus e Kauan) e Unique Hotel. No roteiro, Gabi Martins está em um quarto de hotel, sendo acordada às 3h da manhã com a ligação do amado, os dois se falam ao telefone e, na sequência, é revelada a identidade de Guilherme, que fica atrás de um holofote gigante.

Em diferentes cortes, Gabi aparece tocando piano e fala: “Que você não me amava eu já sabia, mas terminar por telefone, é covardia. Foi só ouvir o tom do seu alô que o meu sexto sentido me avisou”, com lembranças dos dois em distintos momentos de felicidade.

Em parceria com os compositores Bia Frazo, Davi Marback e Matheus Cordeiro e com produção musical de Kennedy Silva, o vídeo, diferente da vida real, traz o casal GuiBi vivíssimo e é dedicado a todos os fã-clubes que torcem pela relação entre a cantora e o modelo.

"O resultado do clipe ficou incrível. Estou super ansiosa para mostrar para todos vocês e, principalmente, para os meus fãs, que torcem demais por mim. É o meu presente para retribuir tanto amor e cuidado”, afirma Gabi Martins.