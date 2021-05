Fruta Quente e Jorginho Gomez se apresentam no 'Pará Live'

Fruta Quente e Jorginho Gomez encerram nesta sexta-feira, 28, a segunda temporada do “Pará Live Ao Vivo de Casa”, evento patrocinado pela Equatorial Energia Pará. A transmissão do show será das 19h30 às 21h, pelos perfis do Youtube e Facebook da concessionária e também pela TV Cultura.

Para o repertório do show do Fruta Quente, o vocalista Heraldo Ramos conta que “teve que dar uma filtrada nas melhores das melhores do Fruta”. “Vamos cantar aquelas que não podem faltar: ‘Babaê na Mixirica’, ‘Quadrilha da Pantera’, ‘Só um Beijo”, ‘Caribenha’... são músicas que a gente gosta de cantar e que o público espera ouvir também”, conta.

O show foi gravado com a participação de apenas três integrantes da banda: Heraldo, JF Cowboy na percussão e Babu no violão. “Trazer a história da banda em forma de música é bom demais”, comemora Cowboy. “Temos a oportunidade de agraciar nosso público com uma apresentação exclusiva. Além disso, a valorização da cultura paraense e seus artistas é muito importante”, celebra Jorginho.

O evento tem caráter solidário e vai arrecadar dinheiro, por meio da ong No Olhar, para doar cestas básicas a catadores de recicláveis. As doações podem, ser feitas pelo PIX 21.346.610.0001-11.