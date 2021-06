Forró ganha nova cara e estilo despojado com Matheus Fernandes

O cearense Matheus Fernandes é apontado como uma das grandes apostas do forró. Com 29 anos e quase uma década de estrada, ele já consolidou seu nome no showbis nacional e vem emplacando sucessivos hits entre os mais tocados nas rádios e plataformas de streamming.

O mais recente trabalho - 'MF na Praia' - gravado ao vivo na Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), traz uma combinação de ritmos como sertanejo, piseiro, arrocha e batidas eletrônicas, com a participação de convidados como Dilsinho, MC Kekel, Tony Salles, Mathezinho e o grupo Menos é Mais.

A música 'Baby me atende', gravada com Dilsinho, ficou entre as 20 mais ouvidas do Spotify e já tem mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. 'Nem vá' (feat. Zé Neto e Cristiano), outra faixa do atual trabalho, está no Top 100 do Spotify e tem mais 17 milhões de views. As duas faixas também ocupam o Top 50 da Deezer. Seu canal no YouTube teve mais 180 mil nscritos nos últimos 28 dias e 40M de visualizações.

As parcerias, por sinal, alavancaram alguns de seus grandes sucessos: 'Sonambulo' e 'Do nada eu apareço na balada', gravado com Léo Santana; 'Baby me atende', com Dilsinho; 'Nem vá', com Zé Neto e Cristiano; 'O jeito é beber', com Simone (da dupla com Simaria), e 'Plano de solteiro', junto com Wesley Safadão.

Matheus Fernandes estourou aos 23 anos com "Mulherada na lancha", "Mete ficha" e "Modo avião". Mas antes disso já tinha vários sucessos conhecidos do público na voz de outros artistas como Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Xand Avião, Israel Novaes, Inimigos da HP, Humberto e Ronaldo, Cristiano Araújo, entre outros. Ao todo, são mais de 50 músicas de autoria própria gravadas por grandes nomes do sertanejo e do pop.