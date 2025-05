Festival Rock na Proa celebra nova edição com mais de 15 bandas paraenses

Em 2025, o Festival Rock na Proa celebra 22 anos da primeira edição e leva ao público mais de 15 shows de bandas paraenses. Totalmente gratuito e aberto a fãs de rock, o evento foi criado em 2003 por Sérgio Rodrigues e Beninaldo Soares, visando expandir e valorizar o cenário do gênero musical no estado. A programação, que ocorre nos dias 01 e 02 de maio, conta com grupos de Belém, Igarapé Miri, Santarém, Capanema, Icoaraci e Abaetetuba.

Uma das características do Rock na Proa é a promoção de artistas 100% autorais e independentes, com incentivo a novos talentos. No começo, mesmo com pouca estrutura e de forma amadora, Sérgio e Beninaldo buscaram fazer o melhor e plantar uma semente de força e esperança. Durante os nove anos em que ocorreu e até os dias atuais, a iniciativa colhe diversos frutos.

“A gente quer incentivar as bandas a produzirem música autoral. Tanto as bandas de Abaetetuba, quanto as bandas aqui da nossa região do Baixo Tocantins. Com o espaço que a gente começou a dar essas bandas, elas começaram a produzir música autoral, a gravar em Belém, a ter outra visão sobre música”, relata Sérgio. O idealizador ressalta que realizam o evento na praça e nunca cobraram ingresso, justamente para que toda a população aproveite.

O rock paraense, conforme Sérgio, decaiu nos últimos tempos e um dos motivos é a falta de espaço. Ele comenta que em Belém e Abaetetuba a quantidade de shows diminuiu e, quando acontecem, são pequenos. Agora, com o retorno da programação após quase 15 anos, há uma expectativa: “A gente quis voltar com o Rock na Proa para a gente tentar, de alguma forma, fomentar esse cenário, aumentar esse público que gosta de música, que gosta de rock.”

O Festival Rock na Proa ocorre em Abaetetuba, no Pará (Divulgação)

Ao todo, 17 bandas estão confirmadas no Rock na Proa. De Belém, são os grupos Álibi de Orfeu, Delinquentes, Rhegia e Retaliatory. Karmina representa o Distrito de Icoaraci, enquanto Praga de Fero, Diskartch e Ponto Interior levam música de Igarapé Miri, Santarém e Capanema, respectivamente. Naturais de Abaetetuba, Temple For Crye, Mundo Paralelo, Azymutal, Reboar no Divã, Metrópole 91, Caos Escombros, Ratos Psicóticos, Rp7 e Josan complementam o line-up.

Entre os resultados esperados nesta edição do festival, estão o surgimento de novas bandas e a criação de eventos semelhantes. “Que a gente consiga, de alguma forma, trazer cultura para pessoas que não têm acesso a esse tipo de espetáculos”, fala Sérgio. Além disso, há grande expectativa para a receptividade do público, em especial aquele que acompanhou as primeiras vezes do Rock na Proa. Cerca de seis mil pessoas devem comparecer nos dois dias de evento.

Muita coisa mudou do primeiro Rock na Proa à edição de 2025, como o crescimento da estrutura e o aumento no número de pessoas envolvidas na produção, como técnicos de som e iluminação e profissionais de mídia. A organização do evento também buscou apoio de instituições públicas e privadas. Sérgio fala que os maiores apoiadores são a Fundação Cultural de Abaetetuba, Prefeitura Municipal e Equatorial. “A gente está lutando. A gente sabe que tem dificuldades e vai buscar ajuda financeira”, conta.

A programação é gratuita e aberta ao público. Os shows ocorrem nos dias 01 e 02 de maio, quinta e sexta-feira, na Praça do Terminal Rodoviário de Abaetetuba. No primeiro dia, o Rock na Proa inicia às 19 horas e vai até meia-noite. Já na segundo, as apresentações iniciam no mesmo horário do dia anterior e se estendem até às 01 hora do dia seguinte.

Serviço

Festival Rock na Proa

Datas: 01 e 02 de maio, quinta e sexta-feira

Horários: 01/05, de 19h a 00h | 02/05, de 19h a 01h

Local: Praça do Terminal Rodoviário de Abaetetuba (Rodovia Doutor João Miranda, 259-301 - Santa Rosa. Abaetetuba, Pará)

Evento gratuito e aberto ao público