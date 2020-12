Festival 'MANA 2.0' abre inscrições para oficinas

O Festival MANA 2.0 está com inscrições abertas para oficinas on-line e gratuitas para mulheres que trabalham no mercado da música. São três temas que versam sobre a capacitação técnica e estímulo criativo desde a produção de lives, cuidados com o áudio, à introdução de bases para o desenvolvimento de projeções audiovisuais em shows.

Metade das vagas são voltadas para mulheres da região amazônica. As demais estão abertas para outras regiões do Brasil e do mundo.

As oficinas começam dia 14 de dezembro. A primeira com o tema "Criação, produção e performance no Ableton Live", ministrada por Neila Kadhí (BA), cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical, integrante da banda do musical Elza Soares.

Serão três dias de aulas sobre criação, produção e performance. As aulas serão ministradas no software Ableton Live. Entre os tópicos da oficina, Neila faz um panorama sobre o software abordando suas principais funções; interface de áudio; controladoras MIDI; Plugins, além de sessões de escuta ativa.

A segunda traz o tema "Som ok! Vídeo ok! Como fazer uma live em casa", com Flora Guerra (MG), que há mais de dez anos pesquisa e trabalha com operação de som ao vivo, gravação e finalização de áudio para shows e espetáculos.

Flora atua na Oficina de Áudio para Mulheres da Música, e traz esta experiência para o MANA. O objetivo da oficina é contribuir para dar maior autonomia e independência às artistas e propiciar diálogos mais produtivos e eficientes com a equipe técnica de som.

Serão debatidos conteúdos técnicos e práticos sobre o processo de produção de uma live: como colocar tudo para funcionar? São técnicas que irão mostrar as possibilidades de transmissão de áudio e vídeo, fundamentos de áudio, equipamentos, montagem, mixagem e níveis de masterização.

A terceira oficina aborda o tema "Vjing para Shows", com Lê Pantoja (RJ), uma das Vjs pioneiras no Brasil, que já assinou visuais para artistas como Fernanda Abreu, Marina Lima e Anitta.

Nos três dias de encontro do MANA 2.0, Lê vai compartilhar a construção da trajetória como artista e VJ; como se dá o processo criativo para a produção de um show; debater sobre linguagem do mapping, construção de uma time line e cores, texturas e palheta, e direção de arte.

A oficina trata ainda, de forma introdutória, o workflow para começar a fazer VJ para shows. "No curso eu insisto muito nisso: de que forma você, enquanto artista, quer transformar o mundo? O artista provoca com o belo ou com o incômodo visual sentimentos para estimular a reflexão. O meio de VJ ainda é muito masculino. Então temos que fazer com coragem e excelência", diz Lê.

Festival Idealizado e produzido por mulheres, no MANA, o protagonismo é delas. As múltiplas vozes, ritmos e vivências femininas que fazem o mercado da música girar, desde os bastidores até o palco, se reúnem na programação que será realizada de 12 a 19 de dezembro, totalmente gratuita e on-line.

São mais de 40 mulheres da Amazônia e de diversas regiões do Brasil no evento que traz shows, painéis de debate, oficinas, mostra de videoclipes e projeções mapeadas nos centros urbanos do Brasil. O MANA 2.0 é promovido pela 11:11 ARTE. O projeto tem patrocínio da Oi e apoio do Oi Futuro via Lei de Incentivo à Cultura Semear, do Governo do Estado do Pará.

Este ano, o projeto homenageia Dona Onete, compositora e cantora que se tornou símbolo da cultura paraense e desponta internacionalmente como grande mestra do carimbó chamegado.

Serviço:

Festival MANA 2.0 inscreve para oficinas

Acesse: www.festivalmana.com

Todas as oficinas são gratuitas e voltadas apenas para mulheres e serão ministradas via plataforma Zoom