Fernando & Sorocaba lançam música com Guilherme & Benuto

Fernando & Sorocaba acabam de lançar em todas as plataformas digitais o novo single “Você Não é de Bar” com a participação especial da dupla Guilherme & Benuto. A faixa ganhou um videoclipe gravado no cenário da “Live Rancho”.

Ouça aqui.

Sorocaba fala sobre o relacionamento com Guilherme & Benuto: “São dois seres humanos maravilhosos, tiveram grande incentivo do pai para seguir os passos na música. São dois caras muito musicais, tocam violino, violão, piano, acordeon, entre outros instrumentos, além de cantarem demais. É uma dupla completa”.

“‘Você Não é de Bar’ é bem pra cima, a combina com o verão, tem tanto a cara de Guilherme e Benuto quanto de Fernando e Sorocaba. Temos certeza que o pessoal vai gostar bastante”, acrescenta.

A música foi composta por Felipe KeF, Kaique KeF, Rodrigo Marco e Cristhyan Ribeiro.