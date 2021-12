Falamansa lança clipe colaborativo feito com apoio de fãs após vídeo original ser roubado

Após o vídeo original ter sido roubado, o grupo Falamansa lança o clipe colaborativo “O Som da Felicidade”, feito com parceria de amigos, artistas e fãs. A ideia surgiu quando a banda teve as imagens do videoclipe roubadas junto com o equipamento do diretor do videoclipe, que foi assaltado a caminho do aeroporto, logo após a gravação.

“Nós gostamos de lançar vídeo e música juntos e mesmo sem as imagens e com o prazo apertado, não desistimos e começamos a mandar mensagens para os amigos convidando para participar, a ideia foi se espalhando e começou a correria”, conta Tato, vocalista da banda.

“As pessoas toparam participar e foi muito bacana fazer este trabalho com muitas mãos, cada um expressou da sua maneira o significado do som da felicidade e o resultado ficou incrível, espero que as pessoas curtam e se divirtam”, reforça, Tato.

Os artistas Tato, Dezinho, Alemão e Waldir e a equipe não desanimaram, apesar do ocorrido, e transformaram essa história em uma grande corrente solidária com imagens cedidas, mostrando momentos alegres e descontraídos. A canção “O Som da Felicidade” faz parte do EP com 3 músicas inéditas que serão lançadas mensalmente até janeiro de 2022.