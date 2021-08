Fafá de Belém celebra aniversário de 65 anos cantando em live neste domingo, 8

Fafá de Belém vai celebrar sua nova idade do jeito que mais ama: cantando. A cantora paraense chega aos 65 anos na segunda-feira, 9, mas neste domingo, dia 8, ela presenteia os fãs de forma muito especial, com uma apresentação virtual de seu último álbum lançado, “Humana”. A apresentação será a festa de aniversário de Fafá, e terá transmissão pela plataforma Sympla, a partir das 19h, com ingressos já disponíveis no valor de R$ 50. Depois do show, a cantora participa de um bate papo com a plateia virtual.

“Nunca estivemos tanto tempo separados fisicamente como agora, então vamos usar a tecnologia para nos aproximar um pouco. Desde o início da pandemia, já foram mais de 23 lives, abraçando a minha equipe e meu repertório. E para comemorar meus 65 anos, quis fazer um show virtual de “Humana”, como um objeto de reflexão, mas também uma mensagem de esperança para um povo fabuloso. Apesar da contramão e das elites tortas, o Brasil é uma país único, de um povo único e um povo só”, reflete Fafá. “Vou unir as três coisas que me deixam muito feliz: música, celebrar a vida e meus fãs”, completa.

O repertório, claro, é baseado no álbum “Humana”, lançado em 2019, com concepção da cantora ao lado de Paulo Borges, e direção musical de Arthur Nogueira. Entre as canções estão “Alinhamento Energético”, composição de Letrux que tem tudo a ver com a realidade que o mundo vive; “Revelação”, single que ficou conhecido na voz de Fagner; e “Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos.

“O álbum foi concebido a partir de um questionamentos sobre onde foi que nós nos perdemos. Isso era julho de 2018 e a gente podia observar que o mundo estava entrando em uma onda radical sem nenhuma base ideológica. Comecei a escrever sobre isso em Portugal e quando cheguei aqui, encontrei com meus parceiros Zé Pedro e Paulo Borges, e falamos sobre a angústia que vivíamos, sobre falar mais ao pé do ouvido e sobre não perder a esperança”, conta Fafá.

À época do lançamento do álbum, Fafá concedeu entrevista exclusiva ao jornal O Liberal, onde falou sobre todo o processo de concepção do disco. Em “Humana”, a intérprete que popularizou letras de grandes compositores ao longo de sua história, encontra com uma geração contemporânea, cantando letras de nomes como Ava Rocha, Letrux e Arthur Nogueira.

“É um exercício de observação sobre um outro tempo, um tempo de comunicação, de uma forma completamente diferente de como a gente fazia quando fazia manifestos ou canções que falassem mais de realidade, e eu gosto muito do resultado, além do que os músicos são espetaculares”, disse Fafá, à época.

Dona dos palcos, Fafá também revelou que o processo de gravação de “Humana” foi exaustivo e emocionante, e destacou ter se dedicado para achar sua forma de contar as histórias escritas por outras pessoas. “Tinha dias que eu terminava aos prantos de emoção, tinha outros que eu tremia toda, que eu não conseguia botar voz, de arremeter para mim a histórias, para minha vida, e enfim, a perda do meu pai. Mexeu muito com muita coisa, e temos um resultado muito forte e intenso”, disse, à época do lançamento do disco.

Para 2020, a cantora planejava terminar a turnê no Brasil e partir para a Europa, mas a pandemia mudou seus planos. Agora, tem a oportunidade de levar a mensagem de fé e esperança que permeou o lançamento de “Humana”.