Exclusivo: Maria Maud relembra a infância em EP ‘A Trilha do Carro dos Meus Pais’

As lembranças da infância de Maria Maud são acompanhadas de clássicos da MPB. Em homenagem a essa fase da vida, a cantora lança, nesta sexta-feira (22), o EP “A Trilha do Carro dos Meus Pais”, com duas canções marcantes que estão entre suas primeiras influências musicais. No lado A do disco, Maria canta "Não Sei Dançar", regravação que integra a trilha sonora de “Renascer”. No lado B, "Eu Amo Você", clássico do Tim Maia de 1970.

As duas canções viraram sucesso na voz da artista. A música, um dos hits de Tim Maia, é um pedido dos fãs de Maria, que elogiaram a regravação, viralizada no Instagram com quase 300 mil visualizações. Já a música interpretada por Marina Lima nos anos 1990, é tema da personagem Buba (Gabriela Medeiros).

Maria toca violão desde os meus 8 anos e começou a se envolver com a música ouvindo a discografia que seus pais apresentaram. Depois de perceber que ainda não havia feito algo acústico na carreira, ela decidiu lançar "A Trilha do Carro dos Meus Pais" em um formato mais orgânico e intimista. "São canções das quais eu tenho bastante memória afetiva porque costumava escutar muito quando pequena, principalmente em viagens de carro com os meus pais. São muito especiais para mim", diz.

Maria, ainda criança, ao lado dos pais Claudia Abreu e José Henrique Fonseca (Foto/Reprodução/Instagram: @mariamaudd)

Em entrevista ao O Liberal, Maria relembrou memórias da infância que deram nome ao álbum. A cantora conta ter vivido muitos momentos especiais ao lado da mãe Claudia Abreu, viajando no carro da atriz, em especial, o dia em que ela foi apresentada a um álbum de Rita Lee.

"Quando estava viajando sozinha com a minha mãe, ela me mostrou o álbum 'fruto proibido' da Rita Lee e Tutti Frutti. Fiquei encantada com o jeito que ela me animava, explicava as músicas e dizia que eu era a 'Rita Lee' dela. Meu pai é um cara engraçado, gosta de explicar as músicas, traduzir as letras. Já minha mãe é doce e sempre colocava o som nas alturas e contava a história dos artistas, das músicas. A foto do EP foi meu pai que tirou".

Destaque em trilhas sonoras e estreia na atuação

Em 2023, a artista lançou seu álbum de estreia: "Maud". Além de várias canções autorais, Maria apresentou a regravação de "Dengo", de João Gomes, que logo depois se tornou a música-tema dos personagens Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede), de "Travessia", última novela das 9 da TV Globo.

"Estou muito honrada! Feliz de ver tanto reconhecimento do público e também por terem escolhido minhas músicas e regravações para entrar nesses projetos. Esses acontecimentos mudaram minha vida. Sou muito grata", comemora.

Além da música-tema de Buba, a cantora também emplacou uma canção autoral, na trilha da série “Bom Dia, Verônica”, na Netflix. Este ano, Maud passou a explorar outro segmento artístico: a atuação. Ela estreará na televisão como “Marlene”, personagem da segunda temporada de “Rensga Hits!”, série do streaming Globoplay.

"Sempre gostei de assistir filmes, de fazer peças de teatro em casa com a minha irmã mais nova e chamava todo mundo para assistir. Minha mãe fazia roteiros de filmes comigo e a gente filmava. Sempre foi algo vivo em mim e também estou estudando. Sinto que resgatei isso dentro de mim. Estou bem animada para a minha estreia. Atuar foi delicioso e eu quero muito mais."

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)