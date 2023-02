EXALTA de cara nova: grupo tem três novos cantores

O EXALTA já mostrava a cara da sua nova fase, com a chegada de três novos vocalistas: Douglitz, Jeffinho e Izaque Luiz. Eles se uniram a Thell e Brilhantina, que fazem parte da formação original do grupo, lá de 1986, dando sequência a essa nova fase do grupo que permanece há anos no cenário musical brasileiro.

Com um público fiel, que canta todos os hits do EXALTA, as pessoas agora conhecem essa nova fase do grupo, que já tem conquistado novos fãs por onde passa. “Tem sido surpreendente! Nós achamos que seria mais difícil, mas devagar fomos fazendo novos trabalhos e conseguimos chegar até aqui a base de muita força de vontade. Estamos colhendo os frutos que plantamos lá atrás, é muito satisfatório! A cada show que subimos no palco, vemos a galera cantando junto com a gente os antigos e novos sucessos. Estamos conseguindo… Com certeza, chegaremos bem mais longe através dessa capacidade que o grupo tem e essa vontade de ir a frente!”, disse Brilhantina.

“Dezenas canções de sucesso não podem faltar nas apresentações, entre 1986 e 2011 do EXALTA não podem faltar, mas ‘Livre Pra Voar’ e ‘Tá Vendo Aquela Lua’, ‘Eu e você Sempre (Barraco)’, são os grandes sucessos que o povo e vocês cantam com a gente”, acrescenta Douglitz.

O grupo é conhecido por lançar no cenário musical grandes vocalistas, como Péricles, Chrigor e Thiaguinho. “Tenho que agradecer muito a Deus, porque entraram vários cantores bons aqui no EXALTA e todos mostraram o seu trabalho. Hoje, temos três cantores incríveis que são: Jeffinho, Douglitz e Izaque Luiz. Só temos que agradecer mesmo, porque o trabalho do EXALTA está andando e não perde a qualidade. Isso é primordial”, conta Thell.

Saindo de Exaltasamba para EXALTA, o grupo passou a usar o ‘apelido’ que o público mais usava. “O EXALTA continua sendo Exaltasamba! Inclusive quanto a qualidade e continuidade da carreira histórica, acontece que por uma questão judicial, desde fevereiro de 2016, passamos a adotar e usar apenas EXALTA, que é o forma diminutiva carinhosa do público sempre usou para abreviar o nome Exaltasamba”, explica Brilhantina.

Além da chegada dos vocalista, o EXALTA tem novidades para este ano, quem antecipa é Izaque Luiz: “tem o pagodeiro preferido das meninas, que é ‘O Cara do Momento’, música para todo o povo do Brasil balançar com a gente. Em breve! Acompanhe nas redes sociais!”