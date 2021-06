Emilia Pedersen lança 'Do You Think Of Me Too', single com videoclipe dirigido por ela

Foi lançado nesta terça-feira, 22, o videoclipe de “Do You Think of Me Too?”, novo single da cantora dinamarquesa-brasileira Emilia Pedersen. O vídeo foi dirigido pela própria Emilia, que criou um universo romântico e colorido para ilustrar a música, que também foi composta por ela. A nova faixa é um electropop dançante e pra cima, sobre os primeiros momentos de um romance, produzido por Eren Cannata - que trabalhou no último disco da Demi Lovato, “Dancing With the Devil… The Art of Starting Over”. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais.

Sobre o single, Emilia explica: “A intenção era que a música se relacionasse com aquele sentimento de primeira paixão ou de início de relacionamento, quando rolam aquelas borboletas no estômago e você se sente nervosa e ansiosa, se perguntando se o outro gosta de você também”. Daí vêm os visuais do videoclipe, que exploram essa estética romântica através de cores vibrantes e cenários que misturam o clássico com o moderno.

Assista:

Na direção do clipe, Emilia trabalhou muito para unir diferentes estéticas e cores de forma harmônica. Ela comenta os desafios de seu primeiro trabalho de direção: “Eu pensei nas cores de tudo - dos planos de fundo, dos móveis e das roupas -, porque penso nas coisas sempre científica e matematicamente. Então eu tinha esse color wheel comigo no set e foi assim que escolhi os looks para cada cenário. Então, para cada cenário, eu me certifiquei de que as cores conversassem entre si”.

O videoclipe foi gravado em tempo recorde: apenas 12 horas, com equipe bastante reduzida. Apesar disso, Emilia se divertiu muito durante o processo. “Todas as cenas internas foram gravadas na mesma locação, enquanto as externas foram feitas num parque que ficava logo na esquina, o que foi super legal. Trabalhamos com uma equipe pequena, todos usando máscara e praticando distanciamento social. E conseguimos chegar a um resultado final maravilhoso, com segurança!”, ela relembra.

Parte importante do novo vídeo, o figurino também foi pensado para reforçar o clima jovem e romântico da música. “Eu queria que os looks fossem super fofos, para combinar com a estética do videoclipe, no qual eu estou num encontro romântico. É pra ser uma coisa bem jovem, bem flerte, e eu queria que as roupas dialogassem com essa história. Clássico, romântico e chique são as três palavras que eu usaria para descrever esse vídeo. Fui muito cuidadosa ao fazer essas escolhas, todos os detalhes foram pensados. Tudo que vocês vão ver tem um propósito, nada nesse vídeo está ali por acidente”, Emilia comenta.

Essa não é a primeira vez que Emilia Pedersen trabalha com o produtor musical Eren Cannata. Ele é também responsável pelos singles “Turn It Up” e “Turn It Up Remix”. Além do trabalho com Demi Lovato, ele também é creditado em faixas das cantoras e atrizes Brie Larson (vencedora do Oscar de Melhor Atriz) e Andra Day (indicada ao mesmo prêmio).

Emilia Pedersen é filha de pai dinamarquês e mãe brasileira, nascida na Dinamarca, mas residente dos Estados Unidos desde os 7 anos de idade. Ela define seu estilo como um “‘pop descompromissado’ cheio de referências de artistas como Ariana Grande, Billie Eilish, Selena Gomez e Taylor Swift”. Com apenas seis singles lançados, ela já contabiliza mais de 56 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Emilia se prepara para a estreia do filme “Diários de Intercâmbio”, estrelado por sua amiga Larissa Manoela, no qual ela fez uma participação.