‘Embrazado Hits’ promove intercâmbio entre os sons das periferias do Brasil

Uma coletânea resultado de um intercâmbio entre artistas das cidades de Belém (PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ), chega ao streaming nesta terça-feira, 21. O lançamento é o “Embrazado Hits”, do Portal Embrazado, que se dedica a mapear e difundir música periférica do país. São 10 músicas no total, sendo cinco remixes inéditos, que chegam às plataformas de música às 18h.

Assista aqui.

Os paraenses na coletânea são Íra, com a faixa “No Baile”; e Kratos, com “Baila Comigo” em remix de Georgeluqas. A DJ Méury também faz parte do lançamento, assinando o remix de “Otária”, da Banda Sentimentos.

Méury celebra a participação no projeto, e destaca a relevância do intercâmbio. “Pra mim é gratificante participar desse projeto em outro estado. Ter a oportunidade de mostrar um pouco da nossa cultura paraense através de um remix vai atribuir muito na minha carreira, e mostrar que mulher também faz o que um homem faz e ainda melhor”, diz a DJ. Completam o “Embrazado Hits” músicas de N.I.N.A, Jotaerre feat. James, KDU dos Anjos, Banda Sentimentos, e remixes de Iasmim Turbinadinha, Ryyan no Beat.

“A coletânea é a realização de tudo que a gente queria fazer desde o começo do projeto: conectar artistas de cenas que a princípio parecem distantes, mas que estão ligadas há anos. A gente percebe isso através da influência que esses artistas têm, da forma que produzem, na estética dos timbres, dos processos criativos. Proporcionar esses intercâmbios de fato era uma coisa que a gente queria fazer desde o princípio”, destaca Igor Marques, curador e produtor do Portal Embrazado.

Embrazado.mp4

O lançamento da coletânea vem acompanhado da série audiovisual, “Embrazado.mp4”: um conjunto de cinco reportagens com entrevistas em formato de mini documentários, que pautam as cenas musicais de Belém (PA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

“Interessante destacar que em cada episódio a gente abordou camadas complementares da economia criativa das periferias brasileiras: começando pelos produtores musicais em Salvador, uma casa de show em Belo Horizonte, passando pelos artistas em Belém, dançarinos no Rio de Janeiro e fãs em Recife. É como se a série de vídeos passeasse pela cadeia produtiva da cultura nessas periferias do país”, explica Igor Marques.

O episódio dedicado ao Pará aborda a cena do hip-hop no estado, que vem criando uma identidade própria e se expandindo no circuito. O vídeo traz entrevistas com Nic Dias, Bruna BG, Anna Suav e Íra MC. A série de vídeo “Embrazado. Mp4” vai ao ar no canal de Youtube do projeto.