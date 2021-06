Músico paraense faz homenagem aos mestres da guitarrada em disco

Entre estudos, análises e pesquisas, o músico Saulo Caraveo descobriu a paixão pelo gênero da guitarrada. E como resultado desse amor, nasceu o projeto Guitarrada Encantada – A Night in Juventus. Além de ser o primeiro álbum do guitarrista, o trabalho traz o intuito de homenagear também os mestres guitarreiros da Amazônia.

Para Saulo, “a realização deste projeto demarca o ponto de convergência dos múltiplos caminhos que me trouxeram até aqui como músico, guitarrista, compositor e pesquisador. Um encontro entre memórias, antigas e recentes, com a cultura paraense e as pessoas que de forma indissociável estão ligadas a constituição dessa cultura”.

Com o apoio da lei Aldir Blanc, o músico escolheu a cidade de Barcarena como palco para o novo projeto. “Primeiramente eu gostaria de agradecer aos autores da lei Aldir Blanc que foram fundamentais nesse período de pandemia e que tornaram possível a realização não apenas do projeto guitarrada encantada, mas de milhares de artísticas e produtores culturais em todo o Brasil”. Já a escolha da cidade, ele explica que foi uma homenagem ao maior representante das guitarradas no Pará: o Mestre Vieira.

Para o álbum, Saulo contou com participações especiais como a banda Os Filhos do Mestre, composto pelos filhos de Vieira e ainda foi gravado no estúdio onde o mestre gravou seu último CD – Guitarreiro do Mundo, produzido em 2015. Ele explica também os desafios de se gravar um disco em tempos de pandemia. “A pandemia trouxe muitos desafios para os produtores culturais de maneira geral. Para o projeto, o momento de maior preocupação foi o deslocamento até Barcarena, porém, mantivemos o uso de máscaras, saímos apenas para as sessões de gravação e todo o processo de mixagem e masterização, identidade visual e artes gráficas da capa e contracapa foi realizado com distanciamento social".

Saulo destaca uma música especial no álbum, gravada em homenagem à sua mãe. “A música Bolero Del Rosario, é uma homenagem a minha mãe, Maria Del Rosario Caraveo, que foi composta sob os moldes de um gênero musical muito presente na discografia de Mestre Vieira e nos salões das sedes e bailes noturnos da década de 1980 em Belém”, destacou.

O álbum conta ainda com a direção musical e guitarras bases de Max David. Além dos músicos Sam Bass, Wilson Wieira, Waldir Vieira. Wadecir vieira e Hobson Luis comandaram a produção do disco.

Agende-se

Lançamento do álbum “Guitarrada Encantada - A Night in Juventus”

Data 05/06

Local: Disponível em todas as plataformas digitais