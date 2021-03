Edson, da dupla com Hudson, é internado com covid-19 em São Paulo

O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de impresa do artista na manhã desta sexta-feira (5), reportado pela Quem. O comunicado diz que Edson está internado no hospital particular Santa Inês, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo.

Segundo o site, Edson teria começado a sentir sintomas moderados da doença ainda em sua casa, onde chegou a começar o tratamento. O quadro, no entanto, evoluiu, e o cantor foi ao hospital para ter um acompanhamento mais próximo. Ainda segundo a assessoria, o quadro de saúde de Edson é estável.