Duo de rock Cout entra em nova fase com 'La Cout Sessions'

Canções já conhecidas do público ganharam nova roupagem e compõem o trabalho recém lançado pelo duo paraense de rock 'Cout'. O projeto chamado “La Cout Sessions” está disponível no YouTube da banda e traz ainda uma canção inédita “Amor Fati", composta em parceria com o compositor João Feijão.

O trabalho conta com quatro músicas e foi um verdadeiro desafio para a dupla, a guitarrista e vocalista Raissa Coutinho e o baterista e vocal de apoio, Gabriel Pinheiro, que assumiu toda a produção de um projeto.

“Começamos a pensar nele em março de 2020. Passamos na Aldir Blanc e um ano depois estava tudo finalizado. Montamos os arranjos, fizemos as gravações e edição. Tudo via WhatsApp e Discord para evitar aglomerações”, conta Raissa.

Durante a pandemia a banda passou por algumas mudanças, que se refletem agora nesse novo projeto. “Éramos um trio e viramos um duo. Além disso, precisamos repensar as músicas, encontrar novas referências e explorar novas linguagens. Tive que aprender a fazer guitarra e baixo em um único instrumento e o Gabriel passou a desenvolver mais na bateria. Por isso, no La Cout Session exploramos estilos que ainda não tinham aparecido em nossas composições antigas, apesar da maioria das músicas já serem conhecidas pelo público”, explica a vocalista.

O resultado pode ser conferido na inédita “Amor Fati”. “Essa música foi feita durante a quarentena. Estava pesquisando estilos de composições diferentes e encontrei os repentes nordestinos, um estilo que sempre achei interessante. Mandei a música para João (compositor) e acabamos compondo ela toda por WhatsApp e apesar de ser nossa primeira parceria fluiu muito bem”, avalia.

A banda surgiu em 2018, com o lançamento do primeiro EP “Patos Galáticos”. “Esse trabalho conta com as nossas primeiras composições e já mostra bastante da nossa essência, a mistura do rock com ritmos regionais, sintetizando assim um estilo que chamamos de rock amazônico”, descreve.