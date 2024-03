Djonga, Tasha & Tracie e Filipe Ret são anunciados como jurados de novo reality da Netflix

Os rappers Djonga, Tasha & Tracie e Filipe Ret foram anunciados nesta terça-feira, 26, como jurados do novo reality show musical da Netflix, o “Nova Cena”. Referências na cena do gênero musical, os artistas de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro e São Paulo prometem descobrir novos talentos nas respectivas regiões.

O programa ainda não tem previsão de estreia, mas “está a todo vapor”. No comando, vão estar o rapper Kamau e a DJ Miya B, que fica responsável pelo som da atração. De acordo com a plataforma de streaming, o programa tem como modelo o reality norte-americano “Rhythm & Flow”, que teve como jurados Chance The Rapper, Cardi B e Tip T.I Harris.

Em um novo formato, o programa musical terá foco na história dos participantes, com objetivo de descobrir quem é o novo da cena de Rap e Trap Nacional. O participante que vencer ganhará um aporte de R$ 500 mil para investir na própria carreira, além de participar da quinta temporada da série “Sintonia".

