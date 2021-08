Dj Bernardo Pinheiro lança seu primeiro EP pela Cocada Music; Ouça

Reconhecido como um dos grandes nomes da cena Disco & Boogie nacional, o DJ paraense Bernardo Pinheiro lança o EP “Run Free”, pelo selo Cocada Music, de música eletrônica. Composto por três faixas, já disponíveis em todas as plataformas digitais e nas principais lojas de download como Beatport e Traxsource, o trabalho tem uma sonoridade única e dançante.

A maturidade musical do DJ reconhecida desde seus primeiros trabalhos tem uma justificativa: Bernardo nasceu em uma família musical. É filho de Alberto Pinheiro, famoso DJ da década de 1970, sobrinho da cantora Leila Pinheiro e de Vera Pinheiro, que vem discotecando em Portugal. Além disso, o irmão Yuri também faz parte do mundo da música e atua em uma banda.

No EP a veia musical de Bernardo pode ser sentida nas três faixas: Run Free (Original Mix), Run Free (Spacefunk Dub Remix) feito pelo carioca Carrot Green e mais uma versão Disco Mix feita pelo próprio Bernardo.

A faixa já está sendo tocada por artistas como os DJs Memê e Marky. “O EP está indo muito bem. O staff de profissionais da Cocada é sensacional, a promoção está ótima e vai continuar com tudo. Estou recebendo feedbacks incríveis de diversos artistas da cena e fãs”, comemora Bernardo.

“Run Free é cheia de melodias e harmonias complexas, muitas gravações, experimentos e edições até chegar à sonoridade que está. Fazer essa linha Disco/Nu Disco não é simples, são muitos detalhes e cuidados, porque se trabalha com instrumentos acústicos, como a bateria, a parte de harmonia toda e, claro, com os elementos eletrônicos que compõem a produção”, detalha.

O resultado acabou surpreendendo e chamando atenção pela qualidade. “O processo de produção foi natural, como em todas as minhas músicas, mas não esperava que seria lançado, nem tivesse um remix ou que fosse um EP, foi acontecendo'', lembra.

A parceria com o Cocada Music também ocorreu de forma natural. “Cheguei até ele através do DJ Memê que já tocava Run Free nas lives dele e falou que queria me apresentar o Leo Janeiro, DJ carioca que administra o selo no Brasil. Ele adorou a faixa e me disse que queria lançá-la na Cocada”, conta.

Mas as novidades não terminam por aí. “Passando uns dias, planejando o lançamento, ele me disse que iria chamar algum DJ para fazer um remix de Run Free para sair junto. E foi aí que entrou em cena o Carrot Green, um dos grandes DJs e produtores nacionais, que surpreendeu com um remix spacefunk dub que ficou maravilhoso. Quando produzo uma música, acabo fazendo algumas edições diferentes dela, e foi desse corte que criei uma versão numa pegada mais disco music e assim foi lançado o Run Free EP”, resume.

Sem as baladas de antes, como a Mareh Music, de São Paulo, e a Vai Tapajós, em Alter do Chão, onde Bernardo atuou como DJ residente, por conta da pandemia, ele conta que se voltou ainda mais para suas produções e não parou. “Nesse período todo em casa trabalhei bastante. Como não tinham festas, foquei mais ainda nas minhas produções. Continuei coisas que estavam paradas, criei novas faixas, fiz muitas lives, ganhei muitos seguidores nos dois últimos anos”, cita.

Nesse período, Bernardo também lançou músicas em selos diferentes: dois discos de vinil pela Barefoot Beats, duas músicas em formato digital por um selo paulista chamado BongoSynth em uma compilação com diversos artistas nacionais e internacionais e, agora, o EP pela Cocada Music. “Antes da pandemia estava tocando bastante, viajando para tocar fora de Belém, e com isso tinha pouco tempo para me dedicar a produzir. Quando estou em casa fico muito mais ocupado produzindo”, ressalta.

Mesmo com o EP recém lançado, o DJ já está com outros projetos engatilhados. “Quero continuar a produzir cada vez mais. Em breve vão sair mais quatro músicas por um selo japonês que ainda é surpresa. Outra faixa original vem sendo paquerada por um outro selo grande francês. Pretendo ainda no primeiro semestre de 2022 estar com meu primeiro álbum pronto”, adianta.