Diretoria do Círio realiza Feijoada do Papai com show de Arthur Espíndola

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza neste sábado (03) mais uma edição da tradicional Feijoada do Papai, a partir do meio-dia, na Assembleia Paraense, em Belém, com show do sambista paraense Arthur Espíndola. O objetivo do evento é arrecadar fundos para a realização do Círio 2024 e manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

As mesas para a feijoada já estão à venda na Diretoria da Festa, no Centro Social de Nazaré. Além dos shows, a entrada dá direito ao almoço, à feijoada completa do buffet da Assembleia Paraense, e uma camisa personalizada, caneca e boné para os pais, além do sorteio de vários brindes.

Arthur Espíndola traz diversos convidados, como Vaguinho DB, Virtudão e Mariza Black, além da discotecagem do DJ Fábio Yamada. “Sempre procuramos trazer atrações que os pais curtam. E uma tarde animada, com feijoada deliciosa, chope e muito samba, com artistas locais, com certeza vai ser especial para os pais presentes”, explica o diretor de Eventos da Festa, Ronaldo Martins.

”Vamos fazer um passeio pelo samba do Brasil, com músicas de grandes compositores do samba, desde o início até os sambistas dessa nova geração, como Demônios da Garoa, Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, até Exaltasamba, Grupo Sorriso e outros. Por isso, convidei artistas de diferentes estilos do samba, como Vaguinho, tocando um samba mais romântico, Mariza Black, com sambas mais tradicionais, e Virtudão, que faz um samba diferenciado”, ressalta Arthur.

Serviço:

Feijoada do Papai

Atrações: Arthur Espíndola, Vaguinho DB, Virtudão e Mariza Black, com discotecagem de DJ Fábio Yamada.

Data: 03/08/2024

Início: 12h, com entrega das feijoadas até 15h. O show inicia a partir das 15h30.

Local: Assembleia Paraense

Ingressos: Valor de 150 reais, com livre acesso às mesas.

Vendas: Centro Social de Nazaré, sede da Diretoria da Festa, localizada na área do estacionamento da Basílica.

Informações: (91) 4009-8417