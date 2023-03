Dia da Mulher ganha concerto em homenagem no Theatro da Paz

Neste Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) realiza um concerto especial sob a regência da maestra convidada Maria Antonia Jimenez e a participação de solistas, como a flautista Clara Nascimento. O repertório apresenta obras da pianista francesa Cécile Chaminade (1857-1944), de Franz Joseph Haydn (1732-1809) e Mozart (1756-1791). O concerto gratuito inicia às 20h.

A peça de Cécile Chaminade que será executada é ‘Concertino para Flauta e Orquestra, Op. 107’, feita para flauta e orquestra mas que também é muito tocada em piano e será solada por Clara Nascimento, chefe do naipe de flautas da OSTP. “Essa peça será solada por uma mulher e vai ser regida por uma mulher. É uma honra. Estou realmente muito feliz”, disse a maestra cubana Maria Antonia, que vive em Belém há muitos anos.

Orquestra Sinfônica do TP com o regente titular, Miguel Campos (Secult/ Divulgação)

Especialista em regência coral, com passagens acadêmicas e profissionais por Cuba e Rússia, Maria Antonia Jimenez ensina canto coral no Instituto Estadual de Música Carlos Gomes, onde fundou o coro da instituição e com o qual participou de concursos nacionais e internacionais.

São raras as mulheres regentes de orquestras. É a terceira vez que ela irá reger a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. “O meu trabalho acaba envolvendo a regência. As orquestras são maiores do que os coros, com mais naipes, mas para um profissional não é coisa de outro mundo, basta estudar a música”. Ela também regeu a OSTP em 2019 e em 2021. “Sou extremamente grata ao maestro Miguel e à direção do teatro”, acrescenta.

Clara Nascimento (Secult/ Divulgação)

“Estamos preparando algo muito legal, especial, não apenas por ser o Dia da mulher, mas porque Cécile Chaminade foi compositora significativa, ainda mais com a OSTP regida por uma mulher”, comemora a solista Clara Nascimento. “É uma representatividade que a gente pode trazer (para o concerto), pois ainda podemos melhorar (avançar nos espaços ocupados por mulheres)”.

A segunda peça da noite será a ‘Sinfonia 82’, de Joseph Haydn, considerado pai da sinfonia e um dos mais importantes artistas do período clássico. Essa foi a primeira de uma série de cinco sinfonias que ele dedicou à França. A terceira peça é ‘Sinfonia Concertante’, de Mozart, um dos maiores nomes da música erudita mundial. Essa obra terá, além da orquestra, quatro solistas das madeiras - Joás Saraiva, no oboé; João Marcos Palheta, no clarinete; Samuel Rosa, no fagote e Fabrício Santos, na trompa.

Agende-se:

Concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, sob a regência de Maria Antonia Jiménez.

Data: Quarta-feira, 8

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos podem ser adquiridos no site ticketfacil.com.br ou na bilheteria do Da Paz a partir das 9h da manhã do dia 8, no valor de R$ 2,00, com limite de venda de dois ingressos por CPF.