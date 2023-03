Depeche Mode lança o 15º álbum; ouça aqui o Memento Mori

O Depeche Mode apresentou o 15º álbum de estúdio, intitulado Memento Mori. O trabalho, lançado nesta sexta-feira (24), inclui a canção "Ghosts Again", lançada em fevereiro deste ano. Ouça aqui:

O lançamento do novo álbum coincide com o início da turnê do grupo, que teve início na última quinta-feira em Sacramento, na Califórnia, e deve se estender pelos próximos meses pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Desde seu surgimento em 1980, o Depeche Mode passou por várias formações, atualmente composta por Dave Gahan e Martin Gore. A última vez que a banda esteve no Brasil foi em 2018.

