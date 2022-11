Dayse Addario apresenta 'Passando a Voz- O canto feminino na música paraense'

A cantora e arte-educadora Dayse Addario apresenta a série documental "Passando a Voz- O canto feminino na música paraense”. O projeto audiovisual composto de cinco episódios evidencia o universo feminino e as histórias de interpretações femininas paraenses, com entrevistas e performances musicais de artistas convidadas. Cada episódio está sendo disponibilizado semanalmente, sempre às quintas-feiras, no Instagram @zarabatana.prod e no canal do Youtube da Zarabatana Produções. Nesta quinta-feira, 10, será lançado o segundo episódio que tem MC Ira como convidada.

No episódio de estreia, que está disponível desde o último dia 3, Dayse apresenta o “Passando a Voz” e finaliza interpretando “Miss Blues”, de autoria do marido multiinstrumentista Ziza Padilha em parceria com o letrista Dudu Neves, que foi composta especialmente para ela. “Os próximos episódios trarão relatos feitos por algumas cantoras convidadas. A primeira será MC Ira, representando a nova geração de cantoras, da cena da periferia e do rap paraense”, descreve. Os próximos episódios irão trazer outras cantoras convidadas, já tendo sido confirmadas as participações de Alba Mariah e Renata Del Pinho.

Confira o episódio de estreia:

yNlG0XiuKzU" title="YouTube video player" width="560">

A ideia de fazer o vídeo-documentário surgiu em meio à pesquisa de Dayse para o projeto de pesquisa de mestrado em Artes. A pesquisa iniciou ainda durante a pandemia e a série começou a ser produzida no início deste ano ano.

“A história musical paraense é muito mais rica que possamos imaginar. Portanto, com muito conteúdo ainda a ser revisitado, pesquisado. Durante a pesquisa de nomes femininos que movimentaram a música paraense desde o começo do século. (Encontrei) Quantas histórias e nomes que eu nem conhecia. Fomos atrás de registros em LPs e, com surpresa, encontrei alguns no nosso próprio acervo que boa parte ganhei do meu pai. Ele, inclusive, contribuiu com muitas informações de seu tempo de juventude. Além dos LPs, recorri a livros e pesquisas anteriores sobre a nossa história que ajudaram as minhas garimpagens”, conta.

Dayse Addario quer revirar o baú musical para revelar algumas histórias que estão por trás das vozes femininas nas canções paraenses. São histórias do início do século e também da atualidade, de artistas conhecidas ou não. “Algumas convidadas como Alba Maria, Renata Del Pinho e outras surpresas, nos emocionarão também com suas histórias. Sem esquecer cantoras como Marina Monarcha, Jacely Duarte, Sílvia Lobo, Leila Xavantes, Conceição Chermont, cujas vozes se emudeceram, mas que a força de seu canto marcou a nossa história, assim como tantas outras grandes interpretes que já não estão entre nós”, acrescenta.

Trajetória

Com mais de 30 anos de carreira, Dayse também é professora de canto popular e produtora cultural, tem formação como assistente social, licenciada em música com especialização em educação musical.

“Passando a Voz- O Canto Feminino na Música Paraense” é idealizado e apresentado por Dayse Addario; produzido pela Zarabatana Produções, com produção musical de Ziza; direção artística da maestrina Cibelle Donza; e gravação, edição e mixagem da Zarabatana Studio. A realização é de Confecções Midiáticas, Fundação Namazonia, Fundação Cultural do Pará (PCP) e governo do Pará.

Agende-se:

Série documental ‘Projeto Passando a Voz– O Canto Feminino na Música Popular Paraense’, de Dayse Addario

Dia: Novos episódios às quintas-feiras

Local: Instagram e Youtube da Zarabatana Produções

Gratuito