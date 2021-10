Cultura paraense perde Mestre Ilson do Grupo de Carimbó Raiz Unidos do Paraíso

O mestre de carimbó Ilson Freitas Cordeiro, fundador do Grupo de Carimbó Raiz Unidos do Paraíso, faleceu nesta segunda-feira (25). Mestre Ilson como era conhecido foi encontrado morto em sua residência nesta manhã. O mestre tinha 85 anos e várias décadas de dedicação à cultura popular, sendo inclusive presidente da Associação dos Movimentos Folclóricos e Carnavalescos de Santa Bárbara do Pará, desde 2005.

O grupo Unidos do Paraíso emitiu nota comunicando a perda. Mestre Ilson nasceu em Benevides, e trabalhou com agricultura e pesca. O comunicado relembrou que desde jovem Ilson simpatizou com o carimbó e meses depois de assistir uma apresentação em Marapanim, decidiu criar em Santa Bárbara do Pará o grupo de Carimbó Raiz Unidos do Paraíso.

Mestre Ilson foi lutier, profissional que constrói e conserta instrumentos. Ele era o responsável por todos os instrumentos do grupo, das maracas ao curimbó. Ilson também atuou como instrutor e palestrante em escolas de Santa Bárbara ministrando oficinas de construção de instrumentos e percussão, e participou ativamente de movimentos sociais dentro e fora do município.

Como presidente da Associação dos Movimentos Folclóricos e Carnavalescos de Santa Bárbara do Pará, lutou para expandir a cultura no município. A entidade conseguiu recursos para realizar a 1ª e 2ª edição do Festival de Carimbó Encontro das Águas, nos anos de 2011 e 2013.

"[Ele] Fez sua passagem hoje, deixando o legado de uma vida dedicada à luta e resistência em prol cultura popular paraense. Queremos lembrá-lo sempre por sua alegria contagiante, como nesse registro no Festival Encontro das Águas em 2021!", encerra o comunicado do grupo.

Em nota, a Secretaría de Cultura, Desporto e Turismo de Santa Bárbara do Pará se solidarizou com a família, amigos e fãs de Mestre Ilson, e reconheceu a história dedicada a cultura barbarense.

"Santa Bárbara do Pará chora a morte do 'mestre Ilson', um ícone da cultura barbarense, um dos criadores do grupo de 'Carimbó Unidos do Paraíso'", diz a nota. "Ilson Freitas Cordeiro conhecido como mestre Ilson, se orgulhava em levar o nome de Santa Bárbara do Pará em suas apresentações, durante todos esses anos dedicada a cultura ele se tornou reconhecido nacionalmente e participou do processo de reconhecimento do Carimbó com Patrimônio Imaterial do Estado do Pará", complementa.

"Aos 85 anos mestre Ilson deixa um legado de luta em prol da cultura, um lindo exemplo de superação, e merece a homenagem e o reconhecimento de todos nós", encerra a nota da prefeitura.