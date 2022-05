Concerto do Projeto Choro do Pará homenageia 80 anos de Adamor do Bandolim

O projeto Choro do Pará, da Fundação Cultural do Pará (FCP), completa 17 anos difundindo o gênero do choro com um concerto gratuito em homenagem aos 80 anos de Adamor Ribeiro, o “Adamor do Bandolim”. O concerto será na próxima quinta-feira, 26, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur, a partir das 20h. Adamor fará uma participação especial, tocando uma música dele. A entrada é franca.

O homenageado fará aniversário no próximo dia 29, data em que se comemora o Dia Municipal do Choro, em Belém.

O espetáculo será a culminância do primeiro módulo das oficinas gratuitas de música de 2022, que está com cerca de 50 alunos. “Os participantes são músicos profissionais e também não profissionais interessados em aprender o gênero do choro. Nas oficinas, eles aprendem violão de seis e de sete cordas, contrabaixo, cavaco, percussão e instrumentos solo (clarinete, flauta, trompete, tuba, trombone, oboé, bandolim, piano e outros)”, explica o técnico em gestão cultural da FCP, Paulo Moura, que coordena o projeto.

Os instrutores do módulo são Emilio Meninéa (violão), Diego Santos (regência e percussão), Carlos “Buchecha” Meireles (cavaco) e Claudionor Amaral (instrumentos solos).

O repertório traz clássicos de grandes nomes do gênero, como Pixinguinha, Albertino Pimentel, Hadamés Gnattali, Pedro Galdino, Ernesto Nazareth e Jacob do Bandolim, além de músicas de renomados artistas do choro no Pará, como do próprio Adamor, Mestre Catiá e da nova geração, Tiago Amaral, Diego Santos, Carla Cabral e Paulo Moura.

Nesta quarta-feira, 25, véspera do concerto, a orquestra do projeto realizará um ensaio geral, na Casa das Artes, a partir das 17h.

Ingressos

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis na bilheteria do teatro uma hora antes do concerto. Em cumprimento aos protocolos de segurança contra a Covid-19, o público terá que apresentar o comprovante de vacinação na entrada do teatro, além do uso obrigatório de máscara e do distanciamento social.

Próximo módulo

O próximo módulo de oficinas do projeto Choro do Pará inicia no próximo dia 3 de junho. Serão oferecidas aulas de percussão, violão de seis e de sete cordas, cavaquinho e instrumentos solo. As aulas acontecem sempre às sextas e aos sábados, das 16h às 19h, na Casa das Artes.

As inscrições são gratuitas, basta preencher a ficha disponível no link bit.ly/chorodopara2022 ou nas redes sociais da fundação. “Para se inscrever, basta tocar um pouco do instrumento. O objetivo é não deixar o gênero morrer e formar novos grupos de choro”, completa Moura.

Agende-se:

Concerto projeto Choro do Pará

Dia: Quinta-feira, 26/05

Horário: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, do Centur (Av Gentil Bitencourt, 650, bairro de Nazaré)

Entrada Franca