Colunista Juan Filder indica sete Tecnobregas para animar a ceia de Natal; escute as escolhidas

O colunista das redes sociais do Grupo Liberal, Juan Filder está inserido no meio musical de Belém. O jornalista e influenciador digital produz o quadro “Égua da dica!” com vídeos serão sempre publicados semanalmente nas páginas no Instagram, You Tube e Facebook do Grupo Liberal.

Pensando na ceia de Natal, deste domingo (24), ele listou alguns clássicos do tecnobrega que não podem faltar na celebração das famílias paraenses. As músicas sugeridas são para embalar esse momento de confraternização.

“Penso que a o Natal é um momento de renovação e celebração do nascimento de Jesus Cristo. Por isso separei sete Tecnobregas para a família toda curtir e dançar muito”, pontua.

“Para começar pensei em não deixar ninguém parado ao som da Keila em ‘Vai Tremer', depois para começar a aquecer para ceia algo que vai tocar o coração com a Viviane Batidão com ‘Olha bem pra mim amor’, seguindo o momento de amor e celebração vamos de Rebeca Lindsay com ‘Amor sem limites’. Chegamos na hora da ceia que vamos de uma marcante que todo paraense ama, com Fruto Sensual, com ‘Está no ar’, seguindo de Joelma com ‘Aquele Alguém’. Para aquele momento de celebração com a família vamos de AR-15 com ‘Anjo bom’ e para finalizar ninguém pode ficar parado, e também não esquecer que não é o fim, que ainda tem o Ano Novo (risos) vamos com Xeiro Verde com ‘ Não é o Fim’”, explica.

Veja a lista completa:

1-Keila - Vai tremer

2- Viviane Batidão - Olha bem pra mim

3- Rebeca Lindsay - Amor sem limites

4- Fruto Sensual - Está no ar

5- Joelma - Aquele Alguém

6- Banda AR-15 - Anjo bom

7- Xeiro Verde - Não é o fim