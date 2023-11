Criador de conteúdo Juan Filder comanda o quadro “Égua da dica! ” no Grupo Liberal

O jornalista e influenciador digital Juan Filder é o mais novo membro do time de criadores digitais do Grupo Liberal. Ele estreou dia 9 de novembro com o quadro “Égua da dica! ”, nas redes sociais, e traz como contribuição ao conteúdo do grupo sua vivência como comunicador da área de entretenimento. Os vídeos serão sempre publicados semanalmente nas páginas no Instagram, You Tube e Facebook do Grupo Liberal.

“A ideia do quadro é sempre trazer dicas sociais e culturais. Estou entrando em contato com pessoas que estão impactando, de alguma forma, a vida no Pará. Queremos trazer notícias sobre cursos gratuitos, projetos, e sempre trazer entrevistas com quem está por trás dessas dicas. Sempre falaremos, é claro, de eventos culturais, artísticos e do que mais de interessante estiver ocorrendo em Belém”, explica.

Nascido na cidade de Belém do Pará, o jornalista Juan Filder vem ganhando destaque no segmento de celebridades desde quando decidiu deixar o bairro de Jurunas aos 19 anos, e correr atrás de mais oportunidades de estudo e trabalho em duas grandes metrópoles do país. De primeira, escolheu o eixo Rio-São Paulo, cidades estas que concentram hoje o maior número de artistas com destaque na mídia.

“Saí de Belém com apenas cinco mudas de roupas, pouco dinheiro no bolso para me manter, mas com muitos sonhos na mochila. Acho que nenhuma transformação acontece quando você não se dá o direito de sonhar com algo maior”, relembra.

O primeiro local de parada foi a capital paulista, mas com o crescimento do seu canal no You Tube, Juan Filder, resolveu fazer as malas e promover mais uma mudança. A escolha foi o Rio de Janeiro, onde, um dia, abordou a atriz Sophia Abrahão, que acabou tendo um carinho especial com o paraense. O vídeo da entrevista viralizou, fazendo com que Juan ganhasse ainda mais espectadores nas redes sociais.

Agora, Juan retorna a Belém para um novo desafio com o Grupo Liberal. “Metade de mim ainda é sonho, e a outra metade ainda é o que carrego da minha cidade, Belém do Pará. Sonho em levar, quem sabe um dia, muito orgulho e representatividade para minha região. Se pelo menos, tudo o que eu tenho feito a partir do momento que decidi sair da cidade com uma mochila nas costas, for suficiente para ser visto pelas pessoas que ainda estão no meu bairro, e ficar a mensagem que é possível correr atrás dos nossos sonhos, minha missão foi completa”, finaliza o jovem.