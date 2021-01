VÍDEO: clipe de 'Bum bum tam tam' é lançado em homenagem à vacina CoronaVac

O clipe de "Bum bum tam tam", do MC Fioti foi lançado neste sábado (23). Um "hino" em homenagem a vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

Fioti gravou o clipe especial na sede do Butantan. "Acho que a minha música, o funk, conversa muito com a comunidade. Por meio dessa nova versão e do clipe a gente vai conseguir passar a mensagem e eles vão se conscientizar de que a solução para a gente é se vacinar", disse Fioti.

"Eu escrevi e produzi novamente sozinho. Foi uma sensação de honra em participar disso. Para trocar a letra não foi muito difícil, porque eu só adaptei para a vacina. Estou feliz de poder ajudar a nossa população através da música", concluiu.