Cleo Pires beija duas mulheres e dá amassos em clipe

O trio paulista "As Baías" convidou a atriz e cantora Cléo Pires para fazer uma participação especial no clipe da nova música "Você É Do Mal". No vídeo, a sensualíssima filha de Fábio Júnior e Glória Pires usa blusa transparente e comanda uma festa fetichista.

Cléo contracena com as integrantes da banda, Assucena, Rafael Acerbi e Raquel Virgínia. No vídeo, a atriz troca beijos com Assucena e protagoniza amassos com modelos nus ou seminus cobertos apenas com fitas ou com cuecas no estilo jock strap (que deixam o bumbum à mostra) ou com estampa de oncinha.

O single chegou às plataformas de streaming na última sexta-feira, 16, w faz parte do projeto "Respire & Coragem" da banda paulistana.

As Baías também prometem lançar parcerias com Luísa Sonza, Linn da Quebrada e Kell Smith.

O grupo foi indicado ao Grammy Latino este ano, pela segunda vez.