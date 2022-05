Clara Nunes ganha tributo de Alba Mariah

A cantora paraense Alba Mariah apresenta o repertório de Clara Nunes no show inédito “Alba Mariah Clara”, na véspera do Dia das Mães, no sábado, 7. A abertura do espetáculo será uma atração à parte com o cantor manauara Altair Diniz estreando em Belém o show “50 Tons de Marrom”, em homenagem aos 50 anos de carreira de Alcione. O evento será na Confraria Dom, a partir das 20h30.

O tributo à Clara Nunes passeia pelos sucessos da sambista, assim como as canções menos conhecidas do público, como nas faixas “Contos de Areia”, “A Deusa dos Orixás”, “Minha Missão”, “Esse Meu Cantar”, “Guerreira”, “Morena de Angola, “Sabiá”, “Fado Tropical” e “Novo Amor”. “Eu nunca faço a música como foi gravada, mas as minhas leituras. Vou interpretar a Clara Nunes, não vou copiar”, antecipa a artista paraense, que vai investir nos batuques evidenciando as influências afro-religiosas que marcaram a música da saudosa mineira.

Apesar de não ser atuante na cena do samba paraense, mas sim da MPB e da música romântica, Alba Mariah vem mostrar com esse novo trabalho que é uma artista eclética. “É um show inédito, apesar de eu ter esse projeto há muitos anos. É uma promessa que fiz no terreiro em 2013. É uma influência que eu tenho. Só canto samba quando convidada, mas dessa vez farei um show inteiro de samba, de raízes afro-brasileiras. Estou muito feliz em poder fazer o show, pois a Clara Nunes é uma referência da música popular brasileira, uma das cantoras pioneiras em mostrar a música de terreiro e a força da nossa ancestralidade”, destaca Alba.

O show terá as participações especiais de dos cantores Gigi Furtado, Bilão, Iara Mê, Duda Souza, Douglas Dias, João da Hora e Mayara Cavalcante (ex-The Voice Brasil), que cantarão algumas canções sozinhos e também em dueto com Alba Mariah. No palco, os intérpretes serão acompanhados pelos músicos Maurinho Ricardo (violão 7 cordas), Fabinho Tapajós (cavaquinho e bandolim), Cleber Patury, Bruno Mendes e Diogo Oliveira (percussão).

Abertura

O talentoso Altair Diniz vai abrir a noite com o repertório de outra grande sambista brasileira, Alcione, que é fonte de inspiração do cantor. A Alcione interpretada por ele, que é dono de uma voz ímpar, promete aquecer o coração com samba romântico.

“Eu tinha uma carreira musical em Manaus e larguei tudo para se dedicar à carreira de fonoaudiólogo, mas não consegui me esconder por muito tempo. Fui chamado para fazer participações em várias casas de show em Belém”, conta Altair, que fixou residência na capital paraense há três anos. “O foguinho tava sempre aceso e bastava um sopro para reacender”, completa.

O repertório do show traz sucessos como “Sufoco”, “Você Me Vem à Cabeça” e “A Loba”, “Meu Ébano” e “Meu Vício é Você”, entre outras. “Alcione encaixou bem com o meu timbre. Isso chama a atenção das pessoas”, destaca.

No intervalo entre os shows de Altair Diniz e Alba Mariah será realizado o sorteio de brindes.

Agende-se:

Show “Alba Mariah Clara”

Dia: sábado, 7 de maio

Hora: 20h30

Local: Confraria Dom (Trav 3 de maio, 1736 (entre Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado).

Informações e venda de mesas: whatsapp (91) 98198-0981