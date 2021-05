Chuva da tarde de Belém vira tema do novo videoclipe do artista Rednelson

O artista paraense Rednelson lança, nesta sexta-feira (28), o videoclipe de “Lá vem ela”, com participação especial de Taiara Miranda nos vocais e do tecladista Celso Vaughan. A canção faz parte do primeiro álbum do músico, “Beta”, lançado em dezembro de 2020, que traz três faixas autorais, com produção musical de Marcel Barreto pelo estúdio Budokaos e selo da Na Music.

A música é um retrato da forte ligação do compositor com os ciclos da água. Concebida em meio as tardes chuvosas, escorrendo nas copas das mangueiras, a tradicional chuva da tarde de Belém, Rednelson tentou recriar o sentimento renovador que a chuva pode nos trazer.

“A canção fala sobre o processo de renovação. Sobre deixar os sentimentos fluírem e se entregar às situações. A chuva faz parte do ciclo da água que passa por vários processos de transformação e o sentido todo é encarar esses processos de forma natural, mas sem perder de vista o valor que isso traz a cada um”, explica o cantor sobre sua composição.

O clipe foi gravado pelo filmaker Vinícius Fleury, pela produtora Flemi, no Sítio do Leal, local onde Rednelson passou grande parte da infância, além de outros pontos da cidade que compuseram o plano de fundo da canção que retrata um dos símbolos da cidade à beira rio. A make hair feita por Júnior Paraense e a participação do intérprete criador Luan Silva.

Assista a partir das 13h:

Álbum “Beta”

O EP “Beta” é o início da carreira musical de Rednelson. A realização do trabalho é um sonho pessoal do artista, que apresenta ao público paraense um pouquinho da sua arte refletindo uma formação musical eclética, do rock à MPB, do encontro com identidade paraense ao aprendizado que ele ganhou dos laços de amizade com gente que vive música.

Suas canções retratam a beleza do dia-a-dia que ao se combinarem com notas musicais, resultam na transformação de uma vivência em um espaço comum eternizado na música. Essa troca de encantos estará nos palcos e na plateia que o assistir.

O artista

Aos 12 anos o Rednelson ganhou seu primeiro instrumento, foi quando começou a tocar e cantar. Contudo, a música já fazia parte da sua vida antes mesmo que ele pudesse recordar, e esse desejo o acompanha desde a infância. Autodidata em música, se considera um eterno aprendiz das incontáveis variações que tons e timbres podem ensinar.

A nascente de seu fluxo musical foi cantando covers do Nirvana, depois tocando em uma pequena banda autoral entre amigos na adolescência. Mudou o curso da sua aptidão pelas artes e mergulhou na fotografia, mas sua paixão pela música foi maior, e o cantor resolveu então retomar o caminho musical fazendo parte do projeto Chico Bloco de Hollanda, cantando numa contagiante energia carnavalesca e agora desemboca nas composições que o acompanharam a vida toda.