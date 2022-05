Castanhal recebe Batista do Piseiro com show de ‘pisadinha’, neste sábado, 14

Batista do Piseiro vai cantar os grandes sucessos da "pisadinha" hoje, sábado, 14, a partir das 22h, no Boteco Junto Misturado Oficial, em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. O repertório do artista inclui as músicas autorais.

“Vai ser um show bem animado e diversificado, sempre com muita pisadinha. A playlist traz músicas de grandes artistas já consagrados em todo Brasil e também as minhas canções autorais que estão entrando no gosto da galera. Assim vou conquistando as pessoas, levando alegria e descontração a todos eles”, antecipa o cantor.

Trajetória

O artista castanhalense iniciou a trajetória musical ainda criança. Em 2021, ele chegou a fazer uma dupla com o irmão, José Camargo, antes de seguir em carreira solo e começar a se apresentar em outros municípios paraenses e também fora do estado.

Entre as músicas autorais de Batista do Piseiro, disponíveis nas plataformas de streaming e também no canal do artista no Youtube, está “Vaqueiro Diferente”.

Agende-se:

Show de Batista do Piseiro

Dia: Sábado, 14

Hora: 22h

Local: Boteco Junto Misturado Oficial (Travessa Quintino Bocaiúva, Centro, em Castanhal)