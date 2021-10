Carol & Vitória participam do "Égua do Babado" para falar de música e do sucesso no Tik Tok

A dupla catarinense Carol e Vitória, que vem fazendo sucesso no Tik Tok, é a convidada do "Égua do Babado", nesta terça-feira (19). Elas vão falar da contribuição que o aplicativo vem dando para a carreira musical. O bate-papo será pelo instagram de oliberal.com, às 18h.

Elas começaram a interagir com o aplicativo no início da pandemia como forma de entretenimento. "O TikTok foi uma forma de passarmos a pandemia sendo criativas e produtivas. E de certa forma para deixar mais leve o período de quarentena", disse as meninas, que completaram que desde quando iniciaram na internet o foco nunca foi o lucro.

"Quando começamos na internet nosso foco nunca foi o lucro, os números e se tornar viral, fazíamos e fazemos por amor e por ser divertido. É ótimo que a repercussão, os números e o lucro também estão inclusos nesse processo", completam.

Na última sexta-feira (15), as cantoras lançaram o single "Oh Mãe", que é uma homenagem à Dona Deusa, mãe da dupla. A música fala de conselhos e carinho materno. Carol é uma das compositoras da canção e conta que a inspiração surgiu como uma forma de gratidão a sua mãe.

“Nossa mãe representa nossa origem, nosso porto seguro. Ela nos criou sozinha, com todas as dificuldades que uma mãe solo passa. Admiramos muito a nossa guerreira. Tudo que nos tornamos hoje, devemos a ela”, diz Carol.

Sobre a relação com a música, a dupla conta que canta desde criança, mas nunca imaginou que isso viraria o modo de ganhar a vida. "Cantamos desde pequenas, era algo que nos divertia, tínhamos vontade de nos aprimorar mais e mais, nunca pensamos que seríamos cantoras famosas, mas é maravilhoso poder viver isso, tenho certeza que nossas crianças do passado estariam orgulhosas e dando pulos de alegria por isso", diz Vitória.

A autenticidade artística é reforçada por Vitoria. “Nós duas sempre tivemos um desejo enorme de colocar a representatividade feminina no nosso trabalho em um lugar de destaque. Fomos criadas por essa mulher de nome forte: Deusa. Ela é muito guerreira e sempre nos incentivou a fazer o que amávamos. É maravilhoso fazer música com essa bagagem”, completa Vitória.

Para o projeto audiovisual da canção, a dupla escolheu o diretor Ygor de Oliveira, o mesmo encarregado pelo videoclipe do hit “Eu tô gostando de um menino aí” (2020) - sucesso das irmãs catarinenses que atingiu mais de 51M de visualizações no Youtube e ultrapassou 17M de plays no Spotify.

Sobre uma avaliação da importância do Tik Tok para muitos artistas, “o TikTok é uma rede mais “ao vivo” temos essa sensação com os vídeos na ‘fy’ (espécie de feed). É como se aproximasse a todos nós muito mais que uma simples fotografia no feed, acreditamos que esse é o principal diferencial do aplicativo”, avalia Carol.

Reveladas com covers que respondiam a canções machistas, as irmãs já entraram no mundo da música mostrando atitude e, desde 2018, fazem parte do time de músicos da gravadora Som Livre. O último lançamento da dupla foi “Voa Comigo”, um duo em parceria com o rapper Rael, um dos principais nomes da cena atual. O vídeo atingiu mais de 200 mil visualizações em apenas uma semana. Somente em 2020, alcançaram 14.5 milhões de streamings no Spotify.