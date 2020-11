Cantora paraense Ana Paula Castro morre de covid-19 em Belém

O samba paraense perde mais uma bela voz neste sábado (07). A cantora Ana Paula faleceu Castro faleceu devido a complicações da Covid-19. Ela chegou a ir pra UTI e não resistiu.

Ela era multi instrumentista e animava todos os locais por onde passava. Cantava de samba até marchinha de carnaval. Ana Paula também era integrante da Império de Samba Quem São Eles, que emitiu nota de pesar em suas redes sociais.

Legenda (Reprodução)

CARREIRA

Com apenas três anos de trajetória musical nas noites da capital paraense, Ana Paula Castro ficou conhecida pela interpretação de grandes sucessos do samba nas casas noturnas e barzinhos, sempre acompanhada do cavaco, fiel parceiro de trabalho dela. Como cavaquista, ela integra a Orquestra de Choro do Pará, desde o ano de 2012 . E, em 2016, lançou a carreira solo com o show "Brasileiríssima", no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur.