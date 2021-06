Cantora Melyssa Albuquerque realiza live inspirada em sucessos regionais

A cantora paraense Melyssa Albuquerque, realiza live que mistura grandes sucessos da música paraense, neste sábado, 19, às 20h no seu canal do YouTube. No repertório, Melyssa irá mesclar suas canções autorais junto à grandes sucessos de artistas da terra.

"Sem Nome" e "De Tempos em Tempos", são singles que a cantora irá trazer ao público, junto de clássicos como "Still Loving You", do Scorpions; "Até Quando Você Vai Ficar", do Engenheiros do Hawai; "Como você queira", de Markinho Duran, e muitos outros sucessos que vão animar o sábadão do público.

“Artistas paraenses como Markinho Duran, Arthur Espíndola, Nilson Chaves e Madame Saatan além de sucessos do rock clássico nacional e internacional, R&B e hits da atualidade”, promete a cantora paraense natural de Marabá, para a live deste final de semana.

Melyssa Albuquerque, 21 anos, descobriu seu amor pela música desde muito pequena, quando começou a falar e tentar cantar junto ao seu pai que sempre tocou violão para ela, enquanto sua mãe cantava. Seu maior incentivo foi a sua curiosidade e vontade de aprender.

Aos 13 anos, Melyssa participou do Projeto Promuses, onde começou a dar os primeiros passos na carreira. A artista já marcou presença em programas como “Conexão Cultura” e “Sem Censura Pará”, para divulgar seu CD “Arrastão Cultural de Ananindeua - Vol 1”, no qual gravou uma faixa em parceria com o compositor Marcio Montoril.

Super eclética, Melyssa já teve sua própria banda de rock chamada “Syllem”, junto ao seu irmão Marcelo Albuquerque, e do seu amigo Thiago Costa, onde produziam - com a estrutura disponível para eles na época - algumas canções. Em 2018 participou do Festival de Música Popular Paraense defendendo a canção “Meu Rouxinol” de Marcio Montoril.

A partir de então se dedica na divulgação do seu trabalho artístico em suas redes sociais. Além de cantora Melissa é compositora e se prepara para gravar seu primeiro single aonde vai mostrar toda sua potência vocal.

Para o show ao vivo que vai realizar neste sábado, 19, a cantora promete: “Muita música boa, com toda certeza, mas também um bate papo musical super agradável e divertido, não somente comigo, mas com toda a galera fera que vai estar presente levando um pouco da nossa paixão para as pessoas que vão estar nos acompanhando do aconchego dos seus lares”, convida.