Cantora Hayna Gomes apresenta show tributo à banda irlandesa 'The Cranberries'

Se a década de 1990 tem uma trilha sonora que a representa, ela tem dono e se chama The Cranberries. A banda irlandesa surgiu bem no começo desse período e rapidamente caiu no gosto dos simpatizantes do rock alternativo. A vocalista Dolores O'Riordan – falecida em 2018 – encantava o público com sua voz marcante em hits como "Linger", um dos maiores sucessos do grupo.

É justamente para lembrar desse e de outros sucessos que a cantora paraense Hayla Gomes se apresenta neste sábado (2), a partir das 22h, no salão de eventos do Bar Municipal.

No show, não vão faltar grandes sucessos como ‘Linger’, um clássico que toca o coração. A música foi lançada em 1993 e fez tanto sucesso que ficou presente nas paradas da Billboard Hot 100 durante 24 semanas.

Hayla gravou um vídeo cantando esse hit para divulgar o show, já que ela costuma ser a mais pedida em suas apresentações, e as visualizações em pouco tempo chegaram a 10 mil no Reels do Instagram.

[INSTAGRAM=CTqE7vkFV6f]

“Quando escutei pela primeira vez essa música ainda na adolescência me encantei com a sonoridade, a melodia e, principalmente, a voz única da vocalista, gostei tanto que em pouco tempo se tornou a minha banda de rock favorita. Foi amor à primeira vista, ou melhor, amor à primeira ouvida”, lembra ela ao falar do grupo formado originalmente pela vocalista Dolores O'Riordan, o guitarrista Noel Hogan, o baixista Mike Hogan e o baterista Fergal Lawler.

Além de “Linger”, outras composições do grupo costumam ser pedidas nos shows da cantora como: Zombie, Ode to my family, Dreams, Animal instinct, When you're gone e Just my imagination.

“As músicas da banda são lindas, cada letra tem uma história interessante, o que torna ainda mais intenso quando se vê os vídeos clipes, um exemplo disso, é a música composta pela vocalista Dolores O'Riordan ‘Zombie’ que faz referência a violência que rondou a Irlanda do Norte nas décadas de 1970 e 1980”, diz.

O repertório do show será composto pelas canções mais tocadas durante a carreira da banda The Cranberries. “Será um misto das mais pedidas nas noites em que toco nos bares e restaurantes de Belém e as mais conhecidas pelo público do rock e, é claro, algumas queridas por mim também que não deixo de ser uma grande fã da banda. As canções serão interpretadas por mim e por músicos que farão participações especiais”, antecipa.

A apresentação foi preparada para os fãs da banda, mas quem gosta de um rock mais alternativo também vai se identificar com a apresentação. “Os fãs do grupo com certeza serão a maioria do nosso público nessa noite, porém o show é destinado a todos que curtem e se identificam com o bom e velho rock alternativo internacional”, garante.

A banda cover será composta pelos músicos Ricardo Ramones (baterista), Hyan Mesquita (guitarrista), André Mourão (baixista) e Hayna Gomes (vocal e violão).

Agende-se:

Show "Hayna Gomes canta The Cranberries"

Data: 2 de outubro, às 22h, com abertura às 20h, com voz e violão do cantor Ronys do Vale.

Local: Bar e Restaurante Municipal (altos) - Municipalidade 1635, esquina com a Soares Carneiro, Umarizal

* As vendas estão encerradas, mas já existe outro show pré-agendado para o dia 27 de novembro. Informações: (91) 98980-4748 e Instagram: @hayna_gomes