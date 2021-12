Cantora gospel Bruna Karla canta no aniversário de Tucuruí, nesta terça, 28

A cantora gospel Bruna Karla abre a programação de aniversário do município de Tucuruí, no Sudeste Paraense, na noite desta terça-feira, 27, a partir das 21h. Os shows continuarão na quarta-feira, 29, com Joelma e a forrozeira Márcia Fellipe. A cidade completará 74 anos no próximo dia 31 de dezembro.

Trinta mil pessoas são esperadas na Escadaria de Santo Antônio, no bairro da Matinha, onde acontecerão os shows. A Prefeitura de Tucuruí informou que estão sendo cobrados os comprovantes de vacinação contra Covid-19 para ter acesso ao local dos shows.

“Nessa data tão importante, quero parabenizar a todos os nossos tucuruienses que vivem e fazem nossa cidade ser o que ela é", declarou o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira.