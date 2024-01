Cantor paraense homenageia e celebra Elis Regina em show marcante

Na próxima quarta-feira (17), o cantor paraense Anderson Moysés realizará um show em homenagem à vida e obra de Elis Regina. Fã assumido da artista, o artista chega ao palco do Espaço Savieira Cultural com o espetáculo “Ela - Anderson Moyses canta Elis”, projeto criado por ele há oito anos para exaltar a trajetória artística da cantora que marcou a vida do intérprete.

Ainda no início, o projeto ganhou o nome de “Elis por Ele”, e foi mudando ao longo dos anos. Depois, foi apresentado como “Doce de pimenta”, “Falso Brilhante” até se transformar no “Ela - Anderson Moyses canta Elis”.

Para acompanhar o cantor no novo formato apresentado depois de amanhã, a banda terá Pedro Imbiriba no violão, no contrabaixo Wesley Jardim, Gabriel Becker no sax e na bateria José Sagica, um dos últimos bateristas que tocaram ao lado da cantora gaúcha.

Anderson Moysés leva ao show o repertório enorme de Elis. Entre os sucessos, o fã declarado da cantora promete “Boleto de Satã”, “Madalena”, “Como Nossos Pais” e “Atrás da Porta”, além de várias outras canções que marcaram os 8 anos de carreira da eterna pimentinha.

“O público pode esperar um espetáculo emocionante e divertido, interpretações únicas e irreverentes que vão do ‘inferno ao céu’ da vibração. Depois de 40 anos, Elis está aí viva! Ela vive nas ruas, nas casas, na nossa voz”, diz.

O cantor nascido em Belém acredita que Elis tem interpretações únicas e conseguiu marcar outras gerações mesmo após sua morte precoce em janeiro de 1982. A cantora inclusive teve grande influência para o intérprete perceber que deveria seguir no meio artístico.

“Não sabia se seria cantor, mas que seria algum artista. Foi quando vi pela primeira vez Elis na Fita VHS e eu me assustei com tanta força, depois refleti e disse: ‘Quero isso para mim’”, relembra.

Depois de ficar impactado com o talento da cantora de MPB, o artista percebeu, na adolescência, que possuía facilidade para executar as músicas e os arranjos gravados por ela, decidindo então conhecer a fundo a história da intérprete gaúcha. “Eu comecei a buscar e fui me fascinando. Elis canta meus sentimentos, minha alma, minha vida. Canta aquilo que eu sempre quis cantar, parece coisa de outras vidas”, diz.

MPB e cultura afrorreligiosa nos palcos

Além da obra da eterna pimentinha, Anderson Moysés também homenageia outros grandes intérpretes da música brasileira. No ano passado, ele lançou o show “A voz de uma pessoa vitoriosa”, no qual retrata obra de Maria Bethânia.

Recentemente, ele lançou um single intitulado “A benção”, celebrando os orixás e a natureza. Nos trabalhos anteriores, o compositor apresentou o álbum “Thaynakan” e alguns shows como "Moulin Rouge" e "O espetáculo Cavalo de Santo".

Serviço:

Show “Ela - Anderson Moyses canta Elis”

Data: 17/01/23

Horário: 20 horas

Local: Espaço Savieira Cultural, R. dos Tamoios, 1587 - Jurunas, Belém - PA

Informações: (91) 99839-1883. Reserva de mesas e individuais pelo telefone ou WhatsApp.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)