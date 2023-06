Bernardo Miranda, que embala os apaixonados, se prepara para lançar ‘Coração com Coração’

Sempre lançando novidades nas redes sociais, o cantor e compositor Bernardo Miranda se prepara para lançar sua nova música de trabalho. O trabalho autoral vai dar o pontapé inicial a um projeto que terá mensalmente uma nova música sendo lançada.

Ao fim do ano, as novas canções vão resultar em um álbum completo.

“O lançamento mensal das canções é estratégico para os formatos de plataformas de música, onde a constância faz com que nosso álbum tenha mais visibilidade na entrega das plataformas para o público. É uma forma também de estarmos sempre conectados com nosso público e dessa maneira nos aproximarmos mais dele e sempre termos essa troca de energia com o objetivo de sempre renovarmos nosso acervo e consequentemente dar mais solidez e conteúdo a nossa obra autoral. O objetivo é que ao final de 2023 tenhamos um álbum compilado de novas canções para que elas sejam o repertório de nossos shows pelos palcos Brasil a fora”, explicou.

No próximo mês de julho, Bernardo Miranda lança "Coração com Coração". A nova aposta musical do artista promete marcar esse momento. O single busca renovar as músicas que são trilha sonora de muitos momentos testemunhados pelo cantor.

Bernardo Miranda é presença constante em celebrações de matrimônios. Este ambiente se tornou totalmente familiar para o artista, já que sua trajetória artística e musical andam lado a lado com os casamentos há mais de duas décadas.

Inclusive, esse single faz parte do projeto voltado para o mercado de casamentos.

“Quando falamos de família, entendemos ser o bem mais precioso que temos, seja ela em qual configuração for. Fazer parte da vida das pessoas em momentos tão singulares é de uma felicidade tão grande que ela gera em mim a inspiração para transformar esses momentos em canções. Encaro minha profissão como uma missão, um sacerdócio onde levamos e buscamos; e vivemos amor... por isso é tão importante pra mim cada casal, cada família que se forma e nos permitem de alguma forma e em algum momento fazermos parte da vida deles. É muito gratificante!”, disse.

“Eu tenho muito orgulho de cantar o amor. Depois de 20 anos de carreira, de trabalho e dedicação de uma vida, você ser referência naquilo que faz e por que faz com excelência, com respeito e carinho é sem dúvida ter a certeza do dever cumprido. Agradeço a cada casal, a cada pessoa que nos procura e nos permite viver momentos tão especiais em suas vidas. Por este motivo também resolvemos cantar suas histórias e através delas inspirar novos amores, o nosso projeto "Coração com Coração" é uma grande celebração do amor, onde os atores principais são cada casal que eu tive a graça de poder cantar em seus casamentos. Que esse novo trabalho possa ser referência para os casais que já casaram, para os que vão casar e para os que a vida ainda se encarregará de aproximar”, acrescenta Bernardo.

A canção deve estar disponível já na primeira semana do mês de julho nas principais plataformas de músicas.