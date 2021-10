Barões da Pisadinha lançam o EP 'Respeita a Firma'

Os Barões da Pisadinha apresentam o EP “Respeita a Firma” com três músicas inéditas. A faixa de destaque é a divertida “Unha de Gel”, que ganhou clipe com direção de Chico Kertész.

O vídeo foi gravado eum um bar, onde os dois irmãos se apresentam. No local, acontece um amor proibido, que é tema da canção. A letra fala de uma mulher que diz ir para o salão, mas vai para o motel com o amante. A letra é de Jota Reis, Johnny Carvalho e Renno Poeta. A introdução da faixa é marcada pelo acordeon, seguido do teclado característico do duo.

Ouça aqui.

“Estamos muito animados com o lançamento do projeto 'Respeita a Firma'. Esse nome é porque sempre falamos essa frase em nossos shows e músicas, é a nossa marca e decidimos colocar no nome do projeto. Gostamos de contar histórias reais das pessoas e as nossas músicas falam disso”, explica Rodrigo Barão.

“O clipe (de Unha de Gel) ficou ótimo, do jeito que imaginamos. A (faixa) 'Diferente dos Iguais' conta sobre um casal que vive uma história de amor em que ele mora na roça e ela tem casa no exterior, em Dubai. Eles vivem em mundo diferentes e se gostam. Já a 'Seu Nego' (outra faixa) fala de um casal que sente saudade um do outro e não consegue superar o fim”, contam Rodrigo e Felipe Barão.

“Seu Nego” tem composição de Matheus Costa, Daniel Cometa, Leo Minho e Kinho Cachorrão e terá o vídeo oficial liberado no próximo dia 04, às 11 horas, no canal d´Os Barões da Pisadinha no YouTube. E “Diferente dos Iguais”, autoria de Rafael Neres, Breno Lima, Edy e Nathan, ganhará vídeo no dia 11 de novembro, também às 11h.