Banda sinfônica dos Bombeiros faz apresentações com músicas contemporâneas

Com uma agenda cheia no mês de dezembro, a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros está de cara nova e com repertório bem atual. Com sete apresentações marcadas ao longo da próxima semana, o sucesso dessa nova formação está nas músicas que estão sendo tocadas.

“Estamos com essa nova roupagem, as músicas são contemporâneas, tocamos o que o povo canta. Trabalhamos muito para que a música boa aparecesse no cenário e as pessoas pudessem reconhecer a qualidade da nossa banda”, explicou o subtenente BM, Eser de Sousa.

Com 31 anos de existência, a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros tem como regente Eser de Sousa. Ele comanda trinta integrantes entre tenentes e sargentos, que estão entregando ao público uma sequência de canções “boas de serem ouvidas”, como define o subtenente.

“Estamos agora com músicas internacionais contemporâneos e paraenses com um comportamento novo. Essa nova mesclagem das canções não tem nada muito agressivo e é gostosa de ser ouvir, é como se fosse música de bar, para que as pessoas possam escutar e entender o que está sendo passado”, explicou Eser de Sousa.

Para esta terça-feira, 7, a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros se apresenta em um shopping localizado na rodovia BR-316, mas o cronograma de apresentação natalinas ocorrem durante todo o mês de dezembro. Serão mais sete apresentações gratuitas, incluindo a Concha Acústica de Nazaré no dia 17, e a Estação das Docas no dia 18.

“Este mês a procura é bem grande para nossas apresentações, então analisamos os convites e vemos o que pode atender o público de forma ampla”, explicou o Subtenente BM, Eser de Sousa.

A banda sinfônica do Corpo de Bombeiros é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado desde 2016.

HISTÓRIA

O governador Justo Chermont assinou em 18 de dezembro de 1890, o decreto n° 246, que deu origem a primeira banda de música do CBMPÁ, sob a regência do tenente Cucinato Ferreira de Souza, e seus vinte e um músicos.

Depois de cem anos parada, em 1990, a banda é reativada na versão sinfónica, e sob a regência do saudoso capitão bombeiro Antônio da Costa Franco.

Para 2021, aos 31 anos, a banda da CBMPA, recebe 31 novos integrantes, sob a batuta do tenente Eser de Azevedo.

Agende-se:

Apresentações banda sinfônica do Corpo de Bombeiros

Datas: 07, 11, 12, 14, 17, 18 e 19 de dezembro