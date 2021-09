Banda Senta Peia lança primeiro EP autoral; ouça

Depois de quase sete anos, a Banda Senta Peia apresenta ao público seu novo álbum “Identidade”. Diferentemente do primeiro, lançado em 2014, com composições já conhecidas de cantores renomados, dessa vez o grupo aposta em um trabalho autoral, com ritmos que passeiam pelo carimbó, samba, xote e o brega paraense.

O lançamento foi realizado neste domingo, durante uma live show no Espaço Cultural Coisas de Negro, em Icoaraci, transmitida ao vivo no Canal do Youtube da banda.

As canções escolhidas para o primeiro disco autoral da Banda – selecionado pelo Edital de Música da Lei Adir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abordam temas diversos como amor, misticismo, cotidiano amazônico e incentivam o respeito à natureza.

O disco conta com sete músicas inéditas. Uma delas é a música "Carimbó da Lua Cheia", de autoria do vocalista e fundador do grupo, Eduardo Luz. “Elas foram compostas no início da banda, e ainda tínhamos receio de gravar e lançar. Também havia a questão financeira, por conta de ser um trabalho com cultura popular, sem objetivo comercial. Ainda achamos que a cultura é possível e agora estamos bem à vontade. Nervosos e ansiosos, claro, mas acho que isso faz parte”, destaca o músico.

O vocalista destaca que o trabalho também celebra os 13 anos da banda. "É uma emoção sem igual, após esse tempo de formação e muitos trabalhos feitos, queremos apostar em nosso repertório autoral", comemora.

Formada em 2008, a banda trabalha com o folclore amazônico e música regional brasileira, experimentando fusões com MPB, reggae e POP. O primeiro álbum da banda foi o "Senta Peia Canta", que contou com grande aceitação do público.

“Ele foi uma pequena mostra do repertório da banda, na época queríamos mostrar o que nos influenciava através das músicas, os artistas mais pertinentes em nossos shows. Dessa vez nos sentimos à vontade para mostrar ao público que está acostumado a ver a banda tocando música cover do nosso trabalho”, compara.