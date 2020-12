Banda Noturna apresenta especial de Natal com repertório acústico; assista

Com três versões inéditas de seu repertório e um cover, o conjunto matou a saudade dos palcos em especial audiovisual.

Na véspera de Natal, a banda paraense Noturna presenteia seus fãs com um especial acústico. Em um registro audiovisual lançado nesta quinta-feira (24), o grupo apresenta versões inéditas de algumas de suas canções, além de um cover. O vídeo inclui as músicas “Procura”, “Baila Comigo” e "Azul Natalino”, além de “Hackearam-me”, originalmente cantado por Tierry.

O vídeo está disponível no canal da banda no YouTube, e no perfil do Instagram. Assista:

O momento de celebração também é onde a banda aproveita para matar a saudade de se apresentar junta. Com shows suspensos este ano, a Noturta teve que se adaptar ao período, com apresentações na internet. Atualmente, o grupo já prepara novidades para 2021.

“Nossas expectativas para o próximo ano são continuar produzindo e gravando músicas e preparar um novo show para voltar aos palcos com toda nossa energia acumulada nesse ano”, conta Marcello Athayde, baixista do grupo.