Banda Joana Marte é atração no Festival Arte como Respiro

A banda Joana Marte é a única atração do Pará do último recorte de música do Festival Arte como Respiro, do Itaú Cultural. O pocket show da banda paraense será exibido neste domingo, 24, a partir das 20 horas, no site www.itaucultural.org.br, onde ficará disponível para visualização por 24 horas.

O recorte começou a ser exibido no dia 15 e segue até o próximo dia 31 com 51 pocket shows de músicos selecionados de várias partes do Brasil.

Com cinco anos de trajetória musical, a banda de Belém teve passagens por São Paulo e se destacou em festivais como o Se Rasgum (PA). Joana Marte é formada pelo vocalista e guitarrista Rubens Guilhon, pelo baterista Bruno Azevedo e pelo baixista Léo Chaves, que se preparam para lançar o segundo álbum da carreira.

O pocket show foi gravado no estúdio da casa de Léo, em Belém. Ele antecipa que a banda está levando para o festival a música “Novo Lar”, composição de Rubens que está no primeiro disco do grupo, “De Outro Lugar”, e também as novas faixas “Egresso” e “Tempinho”, ambas de autoria de Bruno, que já foram lançadas e estarão no próximo disco, que será lançado este ano.

“Foi maravilhoso ser selecionado nesse festival, que contemplou artistas do Brasil todo. Ficamos muito felizes e honrados”, comemora o baixista Léo. “Para esse festival, fizemos um formato mais intimista em voz, violão e guitarrada, que foi o que as regras impostas pela pandemia permitiram”, explica o baixista.

O novo álbum, cujo nome ainda está sendo mantido em sigilo, foi todo gravado no meio da pandemia com cada um dos integrantes na própria residência. O projeto está com 10 faixas. Além de “Egresso” e “Tempinho”, Joana Marte já lançou a faixa “Bailarina” que também estará no novo disco.

“Vamos seguir lançando as faixas paulatinamente”, explica Léo. O próximo single a ser apresentado ao público deverá vir acompanhado de videoclipe. “A gente está de stand bye para soltar esse material e rodar (divulgar, fazer turnê nacional) com o disco”.

O Itaú Cultural lançou os editais de emergência voltados a diferentes expressões artísticas para apoiar os artistas impactados pela pandemia pela Covid-19. Neste sábado, 23, também às 20h, serão disponibilizados os pocket shows do pianista carioca Leandro Braga que apresenta o projeto “Suíte dos Orixás” com ritmos brasileiros; seguido do compositor potiguar Eduardo Taufic, que toca músicas autorais em jazz e blues ao teclado; e o multi-instrumentista catarinense Gabriel Vieira, une o popular e o erudito em canções próprias.

E no domingo, os pocket shows exibidos serão do grupo pernambucano Torre, que toca rock, hip hop, eletrônico e pop; do guitarrista e vocalista Felipe Castro; da compositora mineira Tamara Franklin, com os ritmos do hip hop ao samba; e Joana Marte, que encerra a série de apresentações da noite.