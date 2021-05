Banda Fruto Sensual lança música em parceria com Félix Robatto nesta sexta (28)            

Estará no ar amanhã em todas as plataformas musicais, o mais novo lançamento da banda Fruto Sensual. Na voz inconfundível da diva Valéria Paiva, a banda que já vendeu milhares de cópias, lança o single “Seu Otário”, em parceria com o guitarrista Félix Robatto. O clipe será lançado também nesta sexta (28), no programa “Sons do Pará”, da TV Liberal.

Valéria não esconde a felicidade com essa parceria. “Há muito tempo sou fã do Félix e poder gravar uma composição totalmente produzida por ele me deixa muito feliz. Foi tudo maravilhoso, a letra da música é bem engraçada, mas fala de superação, de uma situação que muitas pessoas já passaram na vida, inclusive eu. É uma super produção com as guitarras inconfundíveis do Félix, foi uma casadinha que deu muito certo. Será um presente para o público como foi para mim. Acredito que nossos fãs vão amar essa música chiclete e logo vai estar na boca do povo”, comemora a cantora.

O comandante da Fruto Sensual, Carlos Augusto, o Neco, agradeceu pela oportunidade do encontro. “O Félix me mostrou a música, mandei para a Valéria e topamos na hora. Então surgiu a ideia de gravar também um videoclipe. A pandemia acabou possibilitando encontros especiais como esse”.

Félix acredita no poder da música por falar de um tema muito comum. “A música fala sobre um fora seguido de superação, encarado com bom humor”. Ele destaca a admiração que tem pela banda. “Eu sempre quis fazer essa parceria. Acho que é uma banda de grande expressão no Pará e a música veio a calhar. Tinha tudo a ver com eles. É uma música que já fiz há muito tempo e merecia ser cantada por uma mulher, foi quando me veio a ideia”, explicou o guitarrista.

Gravado no município de Castanhal, o videoclipe conta com a direção e gravação do próprio Félix. “Como ainda estamos vivendo esse período de pandemia, com algumas restrições e cuidados, resolvi filmar o clipe sozinho. Foi uma coisa que precisei aprender durante esse período de isolamento. Estou com aquele sentimento de fã mesmo, muito feliz deles terem topado essa aventura e estamos muito satisfeitos com o resultado”, concluiu.

No single, o objetivo, além dos arranjos marcantes do guitarrista e o timbre único de Valéria Paiva, é mostrar um pouco mais da cultura musical do Pará. Durante essa pausa obrigatória em razão do novo coronavírus, a Fruto Sensual não parou de produzir. A banda era destaque das lives que realizava todos os sábados, levando alegria e muito suingue para o público.

Agende-se

Lançamento do clipe “Seu Otário” no Sons do Pará e a música nas plataformas musicais da banda Fruto Sensual

Data: 28/05

Onde: TV Liberal e Gshow Pará